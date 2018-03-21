Міста зв'яжуть хорошими дорогами - прийнята програма на 300 мільярдів

Кабінет міністрів затвердив Державну цільову економічну програму розвитку автодоріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 21 березня.

Загальний обсяг фінансування програми становить 298,349 млрд гривень, з яких 178 млрд гривень - за рахунок Державного дорожнього фонду, 113,8 млрд гривень - за рахунок інших джерел.

Представляючи програму на засіданні уряду, глава "Укравтодору" Славомір Новак заявив, що за п'ять років планується об'єднати хорошими автошляхами усі обласні центри країни.

"Відразу хочу відзначити: ми плануємо поступово відійти від поточних середніх ремонтів і здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію і нове будівництво", - сказав він.

За словами Новака, до кінця 2022 року в Україні може бути відремонтована половина загальної мережі доріг державного значення - близько 20 тисяч кілометрів.

"Крім того, планується, що з 2020 року ямковий ремонт буде тільки аварійним і стане винятком, а поточний середній піде в історію. В цілому за п'ять років основні ремонтні роботи будуть здійснені за основними міжнародними напрямками", - додав Новак.

Глава "Укравтодору" також повідомив, що у зв'язку з економією коштів за кредитами Європейського банку реконструкції і розвитку він запропонував міжнародним партнерам продовжити ремонт траси Київ - Одеса від Білої Церкви (Київська області) до кордону з Черкаською областю в рамках існуючих кредитних ліній.

"Подальші роботи на цій дорозі будемо проводити за рахунок нових кредитних ліній", - сказав Новак.

В цілому він підкреслив, що 1 євро, інвестований в розвиток доріг, дає 2,5 євро в ВВП.

Таким чином, реалізація Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки повинна принести більш ніж на 800 млрд гривень зростання ВВП.

"Хочу подивитися в очі міністру фінансів і переконати його в тому, що інвестиція в розвиток доріг - це найкраща інвестиція в розвиток економіки країни", - резюмував Новак.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2018 рік 44 млрд гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).

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Економічна правда