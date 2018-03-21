Київ став на крок ближче до експресу в Бориспіль

ПАТ "Укрзалізниця" отримала дозвіл на розробку проекту землеустрою 3,5 гектарів землі на території Борисполю, необхідної під будівництво інфраструктури для експресу, який курсуватиме між Залізничним вокзалом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Про це на своїй сторінці Facebook написав в.о. голови ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Вдячний Бориспільській міській раді за оперативну співпрацю", - зазначив він.



За словами Кравцова, через відведену земельну ділянку пролягатиме частина маршруту експресу від діючої залізничної колії перегону Георгія Кірпи – Бориспіль до автомобільної траси Київ – Харків.



Згідно проекту, Укрзалізниці має бути передано шість земельних ділянок загальною площею 13 гектарів.



Наразі в роботі триває перший етап – проектно-вишукувальні та організаційно-технічні роботи.



Крім 3,2 км колії, буде збудовано 340-метрову одноколійну залізничну естакаду над трасою Київ – Харків та дві зупиночні платформи поблизу терміналу D аеропорту Бориспіль.



Розпочати будівельні роботи планується в червні.

Раніше повідомлялося, що ПАТ "Укрзалізниця" до кінця року збудує лінію швидкого залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль".

Кабінет Міністрів підтримав розроблений ПАТ "Укрзалізниця" проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення з найбільшим аеропортом країни - міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Економічна правда