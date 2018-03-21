Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори

Національний банк змінив методику обрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну та уточнив їх оцінки за 2015-2017 роки.

Відповідні дані є у розпорядженні Економічної правди.

Як виявилось – перекази заробітчан значно більші, ніж вважалось раніше.

У 2015-2017 роках оцінки обсягу платежів з основних країн-партнерів виявилися заниженими через низку чинників.

До такого висновку прийшли в Нацбанку після того як регулятор отримав можливість здійснити більш точні оцінки обсягу приватних грошових переказів в Україну завдяки появі нових даних щодо трудової міграції з України на основі опитування Державної служби статистики, а також щодо обсягів приватних грошових переказів в Україну, оцінених центральними банками Польщі та РФ.

Наприклад, якщо за попередніми оцінками НБУ обсяг переказів із Польщі в Україну офіційними та неофіційними каналами становив 1,35 млрд доларів у 2017 році, то за останніми оцінками НБУ на основі даних Національного банку Польщі ця сума була вищою більш ніж вдвічі – 3,123 млрд доларів.

На основі оновленої методики Національний банк перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки.

Як наслідок, їх оцінки збільшено:

у 2015 році – на 1,8 млрд доларів до 7 млрд доларів,

у 2016 році – на 2,1 млрд доларів до 7,5 млрд доларів,

у 2017 році – на 2 млрд доларів до 9,3 млрд доларів.

Відповідно, це призвело до покращення сальдо поточного рахунку платіжного балансу:

у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0,2% ВВП до профіциту у розмірі 1,8% ВВП,

у 2016 році – розмір дефіциту з 3,7% ВВП до 1,4% ВВП,

у 2017 році – розмір дефіциту з 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.

Відтак можна констатувати, що грошові перекази заробітчан мають набагато більший ефект для стабільності національної валюти ніж прямі іноземні інвестиції, які в минулому році були всього на рівні 1,8 млрд доларів.

Олександр Мойсеєнко, ЕП