ЭлектроМобильная Украина: какие изменения Рада готовит для любителей электрокаров

Мининфрструктуры подготовило 15-летнюю стратегию електромобилизации страны. Что она предусматривает, и насколько могут подешеветь электрокары?(Укр.)

В понеділок в Раду внесли два законопроекти, які передбачають імплементацію 15-річної стратегії розвитку ринку електротранспорту в Україні.

Першим пропонується внести зміни до Податкового кодексу, другим — до Митного.

Вказані законодавчі ініціативи містять низку приємних сюрпризів як для покупців та власників електромобілів, так і для представників бізнесу.

По-перше, депутати прогнозують, що ухвалення змін дозволить найближчим часом збільшити частку екологічного транспорту в Україні на чверть.

По-друге, запропоновані законопроекти можуть вплинути на вартість електрокарів. Як саме? Відповідь на це питання залежить від політичної волі депутатів.

У Міністерстві інфраструктури наголошують, що зміни погоджені з більшістю народних обранців, і в разі ухвалення набудуть чинності з 1 січня 2019 року. Втім, у МІУ не виключають, що все може піти не за сценарієм.

Що передбачає стратегія розвитку ринку екологічного транспорту і як це вплине на вартість електромобілів, пояснює ЕП.

Що там у них

У світі невпинно зростає попит на екологічно чисті авто. Експерти порахували, що в найближчі 10 років їх частка на світовому ринку сягне 40%.

За оцінками агентства Bloomberg, з року в рік вартість електромобілів буде суттєво падати і до 2025 року вони коштуватимуть дешевше бензинових моделей.

Це повинно відбутися, насамперед, за рахунок радикального зниження ціни на акумулятори, які становлять левову частку вартості таких машин. Очікується, що у 2025 році частка електрокарів на світовому ринку становитиме 10-15%, а в 2030 році досягне 35-40%.

Однак поки що електрокари значно дорожчі за автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, що є головним фактором, який стримує розвиток цього ринку. Щоб це змінити, в багатьох країнах покупцям електромобілів надають різноманітні преференції: податкові пільги, компенсації вартості авто, безкоштовні паркінги тощо.

Наприклад, у Китаї покупець отримує компенсацію в розмірі близько 35% вартості авто, а в США така "знижка" становить 25%. У деяких країнах — Португалії, Іспанії, Франції, Ірландії та інших — уряд виплачує субсидію в розмірі від 5 до 7 тисяч євро (залежно від моделі) кожному покупцеві.

В інших країнах (Великобританії, Данії, Німеччини) прямих субсидій на придбання електромобілів немає, але всіх покупців звільняють від сплати транспортного податку на певний термін (до 5 років) або від збору при реєстрації.

Загалом у світі на розвиток електромобілів впродовж 2008-2014 років витратили понад 14,3 млрд доларів.

Україна також почала робити певні кроки в напрямку "електромобілізації". Найбільш значущим можна назвати скасування ПДВ та акцизу, що здешевило електрокари в середньому на 17%.

Більш комплексно вплинути на розвиток ринку електрокарів в Україні повинні два проекти закону, які були внесені в парламент 19 березня.

Стратегія розвитку

Повертаючись до скасування ПДВ та акцизу, що безумовно є позитивом для ринку, варто нагадати, що спочатку планувалося запровадити цю норму на п'ять років. Однак у "бюджетну ніч" депутати вирішили скоротили термін до 1 року.

Це обурило громадськість, тож депутати пообіцяли, що це питання буде вирішене у законопроектах, які готуються і опиняться в Раді найближчим часом. Якраз ці документи напередодні і були внесені в парламент. Втім, зареєстровані в понеділок документи не продовжують вказану норму.

При цьому співрозмовник ЕП в парламенті не виключає, що до цього питання можуть повернутися ближче до кінця року.

"Треба подивитися, якими будуть результати (від скасування ПДВ та акцизу — ЕП) за підсумками хоча б 6-8 місяців. "Під бюджет" можна спробувати продовжити дію цих правок", — каже він.

Перший з позитивних моментів, які є у запропонованих законопроектах — пропонується на 10 років скасувати збір в Пенсійний Фонд за першу реєстрацію авто. Він коливається в межах від 3% до 5% від вартості машини в залежності від прожиткового мінімуму.

Крім того, громадяни, які можуть отримати податкову знижку, матимуть змогу придбати електрокар ще на 18% дешевше.

Цей механізм також працює у разі, якщо резидент хоче придбати електромобіль в кредит (не розповсюджується на відсотки за кредитом — ЕП) або переобладнати звичайне авто з ДВЗ у електромобіль.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. Податкова знижка для фізичних осіб — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку-резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів-фізичних або юридичних осіб, на яку дозволяється зменшити річний оподатковуваний дохід того, хто купує. Податкову знижку можна отримати з податку на доходи фізичних осіб в обмежених випадках. До них входить переобладнання авто та його перехід на газ або біопаливо та купівля електротранспорту. Фактично податкова знижка дозволяє отримати відшкодування 18% від суми сплачених вами податків. Особи, які податки не платять, на знижку розраховувати не можуть.

Для бізнесу на 15 років пропонується запровадити нульовий податок на прибуток на видобування літію, виробництво батарей, електрокарів, електробусів, електровантажівок та компонентів до них. Враховуючи зростання попиту на літій у світі та потенціал України на цьому ринку, така ініціатива виглядає цілком доречною.

Крім того, компанії, які планують займатися виробництвом електротранспорту, зможуть 10 років ввозити комплектуючі без сплати ПДВ, мита та акцизного збору. Серед них: електродвигуни, акумулятори та їхні компоненти, трансформатори, випрямлячі, кузови та кабіни для авто тощо.

Подбали автори законопроекту і про розвиток інфраструктури. Так, власників парковок зобов'яжуть облаштувати зарядними пристроями для електромобілів не менше 5% від загальної кількості паркомісць.

Нам би 226

Безумовно, запропоновані зміни можуть стати кроком до розвитку ринку електромобілів в Україні, однак відкритим залишається питання, чи отримають вони підтримку депутатів.

Співрозмовник ЕП у парламенті розповідає, що шанси дуже великі: законопроекти узгоджені з більшістю нардепів.

"100% буде підтримка залу. Це компромісний варіант, робоча група узгодила його з більшістю депутатів. Він влаштовує всіх", — каже він.

Оптимістично налаштований і глава департаменту цифрової інфраструктури МІУ Олександр Озеран, який приймав участь у розробці документів. За його розрахунками, ухвалення змін призведе до зниження вартості електрокарів в середньому на 23%.

"18% податкової знижки плюс 5% при реєстрації — це те, що відразу може бути. Є ризик, що повернуть ПДВ, але в такому випадку нові зміни це просто компенсують", — каже Озеран.

"Якщо повертається ПДВ, то це мінус 20%, але все одно залишається запас в 3-4%. Якщо його таки продовжать, то вже з "голої" ціни електрокара плюс всі скасовані до цього податки, ми можемо отримати знижку у 40%", — прогнозує він.

Втім, у такий сценарій в Мінінфраструктури не дуже вірять. Такої ж думки і генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, який теж брав участь у розробці змін.

"В цьому варіанті пропонується компенсувати непродовження ПДВ (сплату ПДВ скасовано до кінця 2018 року — ЕП) податковою знижкою. Логіка така, щоб пільги отримували ті громадяни, які платять податки. Якщо не платять, то це має стати стимулом почати це робити",— каже він.

При цьому варіант, що запропоновані зміни ухвалять, а разом з тим і продовжать скасування ПДВ також не варто виключати.

"Враховуючи, як депутати люблять загравати з електоратом перед виборами і, розуміючи, наскільки це популярне питання серед населення, ПДВ можуть і продовжити, але зараз налаштовані на те, щоб після 2018 року це прибрати", — пояснює співрозмовник в уряді.

В будь якому випадку робити висновки ще зарано. Для цього треба дочекатися, коли законопроекти опиняться у залі парламенту і отримають підтримку мінімум 226 депутатів. Нардед Роберт Горват, під головуванням якого законодавчі зміни напрацьовувалися, переконаний, що вони будуть підтримані вже на цій сесії.