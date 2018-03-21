Газпром не хоче платити штраф Антимонопольного комітету: готує позов

Російський "Газпром" готує позов до міжнародного арбітражу в зв'язку зі штрафом Антимонопольного комітету України на суму 172 мільярди гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням "Газпрому", "повідомлення про стягнення Україною кошті з "Газпрому" говорять про продовження спроб незаконного вилучення майна "Газпрому" під виглядом виконання рішення Антимонопольного комітету України 2016 року про накладення штрафу".

"Газпром" не визнає правомірності накладення штрафу і вважає дані дії України порушенням його прав, в тому числі гарантованих російсько-українською міжурядовою Угодою про заохочення і взаємний захист інвестицій від 27.11.1998 року", - йдеться в повідомленні російської компанії.

"Газпром" раніше вже направив Україні повідомлення про порушення українською стороною своїх зобов'язань щодо захисту інвестицій і наразі готує відповідний позов для звернення в міжнародний арбітраж", - відзначає управління інформації "Газпрому".

Нагадаємо, 20 березня міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що усі кошти російського "Газпрому", які знаходилися на території України, вже стягнені до державного бюджету.

У 2017 році суд зобов’язав "Газпром" виплатити до Державного бюджету України більше 171 мільярда гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Компанія продовжує оскаржувати рішення та дії державного виконавця.

Як повідомлялося, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

Як повідомлялося, Господарський суд Києва дозволив стягнути 79,877 млн гривень дивідендів "Газтранзиту" у рамках примусового стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу АМКУ.

У липні Апеляційний суд скасував це рішення.

"Газпрому" і "Нафтогазу" належить по 40,2174% акцій "Газтранзиту", ще 19,5652% акцій - турецькій компанії Turusgas.

Газтранзит був створений у 1997 році для розширення пропускної здатності ГТС України для збільшення обсягів транзиту російського газу в Туреччину і країни Балканського регіону.

Компанія реалізує проект з нарощування потужності магістрального газопроводу Ананьєв-Тирасполь-Ізмаїл, який проходить по території Одеської області та Молдови.