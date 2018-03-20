OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О разрыве сотрудничества с МВФ, виноделии и заробитчанах.

Об украинском виноделии. Верховная Рада упростила получение лицензий малым винодельням, что может привести к увеличению их количества.

О транзите газа. "Газпром" в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа "Северного потока-2".

О бюджетном планировании. Верховная Рада отказалась ввести среднесрочное бюджетное планирование.

О разрыве отношений с МВФ. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом в 2019 году будет зависеть от инициативы Украины.

О заробитчанах. Около 62% украинских трудовых мигрантов планируют работать в Польше, 11% из которых рассчитывают остаться там навсегда.

О валютных переводах. Каждый второй перевод, который украинцы получают из-за рубежа, выплачивается через онлайн сервисы и кассы Приватбанка.

О самых дешевых странах. В тройку самых дешевых стран попали Пакистан, Египет и Украина.

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