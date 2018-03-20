Данилюк: Возможно, не будем инициировать новую программу с МВФ

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом в 2019 году будет зависеть от инициативы Украины.

Об этом сообщил в интервью "BBC News Украина" министр финансов Александр Данилюк.

В то же время еще год будет действовать нынешняя программа, и ее необходимо успешно завершить.

"Это зависит от инициативы Украины. В настоящее время мы ее еще не озвучивали, пока что нет смысла об этом говорить. Еще год будет действовать нынешняя программа. Мы должны ее успешно завершить", - заявил Данилюк.

"Мы можем инициировать новую программу, но, возможно, и не будем делать этого. Если пойдем по этому пути, то его надо хорошо продумать", - сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли Украина шансы получить новую программу сотрудничества с МВФ в 2019-ом, когда закончится действие нынешней.

Данилюк прибавил, что нынешняя программа была направлена на стабилизацию и на вводы ключевых реформ, которые изменят страну.

Некоторые будут внедряться годами, например, медицинская реформа.

При этом, по его словам, нет требований действующей программы сотрудничества с МВФ, которые бы Украина категорически не выполняла.

"Выполнение нынешней программы я не могу оценить ни положительно, ни негативно. Мы должны были уже получить пятый транш от МВФ", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что не связывает проблему с выплатой очередного транша с тем, что Украина не выполняет требований Фонда.

"Это проблемы с задержкой выплаты, но это не значит, что мы что-то категорически не выполняем. Реализация определенных мероприятий требует много времени, не везде есть соответствующие возможности, концентрация реформаторского потенциала", - сказал правительственный чиновник.

По словам Данилюка, на протяжении последнего года в Украине реализовано несколько сложных реформ, которые нуждались в усилиях не только профильных министерств.

Он напомнил, что теперь на повестке дня - создание антикоррупционного суда, это одна из самых сложных реформ.

"Вопрос не только в законе, но и в том, как он будет внедрен. Сейчас все борются с коррупцией. Это превратилось в национальное шоу, но хоть кто-то был наказан? У нас чуть ли не ежедневно с кого-то снимают уголовную ответственность. Этот суд, если будет правильно запущен, даст ответы на все эти вопросы", - рассказал правительственный чиновник.

Как сообщалось, Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светитпроблемами с платежеспособностью государства.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

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