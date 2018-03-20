Верховная Рада отказалась ввести среднесрочное бюджетное планирование.

За принятие в целом законопроекта №8099 проголосовали 216 депутатов, а за возвращение к рассмотрению - 215 депутатов при минимально необходимых 226.

В рамках бюджетной реформы, а также с целью реализации положений стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы Министерство финансов разработало проект изменений в Бюджетный кодекс, который предусматривает внедрение среднесрочного бюджетного планирования и совершенствование программно-целевого метода.

Основным изменением в Бюджетном кодексе предлагалась модель среднесрочного бюджетного планирования, ключевым элементом которой является трехлетняя бюджетная декларация как инструмент сочетания стратегических приоритетов государства с возможностями бюджета.

Предлагалось, что бюджетная декларация будет содержать, в частности, максимальное значение расходов для главных распорядителей, в пределах которых они должны планировать свою деятельность.

С целью усиления достоверности бюджета в среднесрочной перспективе предлагалось ввести систему управления фискальными рисками.

Дальнейшее развитие программно-целевого метода должно было быть направлено на повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг, а также усиление ответственности главных распорядителей за результаты деятельности.

В частности, предполагалось ввести отчеты главных распорядителей в Верховной Раде во время рассмотрения бюджетной декларации о целях и результатах их деятельности за отчетный период и на среднесрочный период.

По данным Министерства финансов, введение на законодательном уровне среднесрочного бюджетного планирования создаст финансовые рамки для стратегических инициатив, что будет оказывать существенное влияние на усиление дисциплины участников бюджетного процесса, заставит их четко определять приоритеты при реализации реформ в пределах финансовых возможностей бюджета.

Кроме того, это позволит обеспечить предсказуемость бюджетной политики, что будет способствовать восстановлению доверия граждан к государству и позволит представителям бизнеса эффективно планировать свою деятельность.

В то же время управление фискальными рисками позволит минимизировать их негативное влияние на бюджет, а новые подходы в применении программно-целевого метода позволят гражданам контролировать деятельность распорядителей бюджетных средств.

Как сообщалось, 1 декабря 2017 года Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 годы.

Основными целями стратегии являются финансирование госбюджета с минимально возможной стоимостью обслуживания госдолга с учетом рисков, обеспечение эффективного функционирования внутреннего рынка государственных ценных бумаг и расширение доступа к международному рынку капитала.

В среднесрочной перспективе обеспечение сокращения показателя отношения госдолга к ВВП возможно путем соблюдения политики постепенного сокращения дефицита госбюджета.

Экономическая правда