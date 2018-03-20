"Газпрому" придется договариваться с Украиной о транзите даже после запуска "Северного потока" – росСМИ

"Газпром" в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа "Северного потока-2".

Об этом сообщает российский Коммерсантъ.

Отмечается, что к концу 2019 года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, "Газпром" сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров.

Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно.

Газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода Nord Stream 2 по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года.

Между тем сам Nord Stream 2 проектной мощностью 55 млрд кубометров в год, согласно неоднократным заявлениям "Газпрома", планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Однако к этому моменту будет построена только первая из двух ниток Eugal. Таким образом, на практике "Газпром" в 2020 году сможет использовать не более 34 млрд кубометров мощности Nord Stream 2. Полностью загрузить трубу монополия сможет только при вводе второй нитки Eugal.

В "Газпроме" отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что отсутствие надежного транзитного соглашения с Украиной несет фундаментальный риск для экспортных поставок и рыночной позиции "Газпрома", запустившего процедуру расторжения украинских контрактов.

Экономическая правда