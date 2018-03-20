Понимает ли министр экономики в экономике. Фактчек Степана Кубива

Какой ты министр экономики, если не разбираешься в экономике? VoxCheck проанализировала выступления Степана Кубива, и выяснил как часто он говорит правду. (Укр.)

Віце-прем’єру Степану Кубіву непросто закинути таку претензію. Він складно пояснює свої думки, але стан української економіки розуміє і статистику наводить правильну.

Інша річ, що віце-прем’єр уникає давати оцінки та трактування — як більшість українських чиновників, він просто констатує факти.

VoxCheck промоніторив виступи чиновника з початку року і знайшов 14 фактологічних цитат. Більшість з них (11) взяті з відповідей на питання народних депутатів під час погоджувальних рад або "години уряду" у парламенті.

Міністр відповідав на питання впевнено і змістовно. Правда, коли доходило до статистики, він досить часто читав з папірця. Утім, і без нього непогано орієнтувався у статистиці.

75% висловлювань Кубіва, що перевірив VoxCheck — правдиві. Це гарний показник порівняно з іншими героями перевірок VoxCheck. Наприклад, у Петра Порошенко під час його останньої прес-конференції у січні було лише 35% правди. У Володимира Гройсмана в останньому Рейтингу маніпуляторів та брехунів - 60%.

Про ринок IT в Україні

Є декілька оцінок кількості IT-компаній в Україні.

Згідно з оцінкою агентства DOU.ua, в українському IT-секторі працює 126 тис. осіб і налічується 4 тис. компаній.

Відповідно до останніх даних Держстату (2016 рік) в Україні налічується 5350 IT підприємств, які займаються виданням програмного забезпечення, ком'ютерним програмуванням та обробкою даних.

А от якщо брати всі суб’єкти господарювання, які займаються IT, то їх буде більше 90 тис. (скоріш за все, в основному ФОПи).

Про державні підприємства в Україні

За останніми даними Мінекономрозвитку, на 2016 рік в Україні налічувалось 3444 державних підприємства. Їхній сумарний прибуток склав 39,4 млрд грн.

Такі компанії, як НАК "Нафтогаз", "Укргідроенерго", "Енергоринок", "Турбоатом", "Укренерго", "Центренерго" генерують 87% цього прибутку. Значною мірою прибуток держпідприємств "витягнув" Нафтогаз, результати якого серед іншого є наслідком вищих тарифів на газ.

Про кількість державних підприємств у країнах ЄС та Канаді

За даними ОЕСР, у Канаді налічується 44 державних підприємства. У Франції існує 51 державне підприємство, в Німеччині - 71, в Італії - 20, в Нідерландах - 29. Тобто держпідприємств у європейських країнах більше, ніж сказав Степан Кубів, хоча які саме країни ЄС він мав на увазі, складно сказати.

Про децентралізацію

Відповідно до бюджету на 2018 рік, на розвиток ОТГ буде направлено 12,9 млрд грн. А саме: 6 млрд грн виділяється на Державний фонд регіонального розвитку (фінасуванням проектів на місцевому рівні на конкурсній основі - будівництво шкіл, дитячих майданчиків, реконструкція будинків та ін.); 1,9 млрд грн на підтримку ОТГ та 5 млрд грн - на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Про мінімальну заробітну плату

Мінімальна зарплата була 1600 грн наприкінці 2016 року. На початку 2017 її підвищили до 3200 грн. А на 1 січня 2018 мінімальна зарплата складає 3723 грн. Тобто 1600 грн було не рік тому, а рік і місяць (Кубів це сказав у січні).

Про соціальні видатки у 2018 році

До видатків на соціальну допомогу відносять:

виплати малозабезпеченим сім’ям

житлові субсидії.

Кубів озвучив цифри, які передбачалися проектом бюджету, поданим до другого читання 1 грудня 2017 року. Натомість прийняли бюджет на 2018 рік з дещо більшою сумою - 130,8 млрд грн.

Про зменшення українського експорту

У 2012 році експорт з України становив $68,8 млрд, в 2016 - $36,4 млрд. Тобто експорт України зменшився на $32,4 млрд.

Про зростання українського експорту

Так і є. За січень-листопад 2017 року експорт склав $39,5 млрд. Це на 20,6% більше, ніж роком раніше.

Про частку ЄС в структурі експорту

У січні, коли Кубів сказав це, експорт справді складав $39,5 млрд (за січень-листопад 2017). До Європи справді було експортовано $15,9 млрд. Експорт до перерахованих Степаном Кубівим країн становив $7,5 млрд.

А ще $16,1 млрд йшло у країни СНД, близького Сходу та Азії.

Про видатки на Експортно-кредитне агентство

Закон й справді виконується - хоча, за законом, агентство мали створити ще півтора роки тому. На статутний капітал агентства справді закладено 200 млн грн.

До речі, загалом таке агентство може бути корисним для українських компаній, але можуть виникнути деякі проблеми. Статутний капітал 200 млн грн - надто маленький для повноцінної роботи ЕКА, закон про нього - надто деталізований і може гальмувати роботу, а різного роду відшкодування відсоткових ставок можуть використовуватися для масового шахрайства.

Але Кубів не оцінює користь цього агентства, тому вердикт його цитаті - правда.

Про державний борг

На 31 грудня 2013 року державний борг України становив $60 млрд (без урахування гарантованого державою боргу). На 31 січня 2018 року він становить $65,4 млрд. Тобто навіть не 70%, а 91% боргу у нас від "попередників".

Про перерахунок пенсій військовим

Постанова про перерахунок пенсій військових пенсіонерів була прийнята 21 лютого 2018 року. Пенсія військових пенсіонерів зросте в середньому на 1,5 тис. грн для 498 тис. осіб. Перерахунок починається з 1 січня 2018 року.

Щоправда, виплата додаткових сум буде проходити поступово. Наприклад, якщо підвищення пенсії складе 1,5 тис. грн, то з 1 січня 2018 доплата складатиме лише половину (750 грн) і вийде на 1,5 тис. грн лише з початку 2020 року.

Про впровадження 3G та 4G зв’язку

Великі мобільні оператори почали користуватися частотами 3G у жовтні 2015 після відповідного тендеру. Запровадження 4G має розпочатись у липні та вересні 2018 року. Тобто впровадження обох технологій триває більше, ніж 2 роки.

Про доходи держбюджету від 4G тендеру

4G частоти були продані за 7,9 млрд грн.

Олексій Крименюк, VoxUkraine, спеціально для ЕП