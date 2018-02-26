OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об авто на "бляхах", скандальных "Богданах" и украинском Hyperloop.

Об авто на "бляхах". Семнадцать жителей польского Перемышля и окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тысяч автомобилей из 14,5 тысяч зарегистрированных в регионе.

О лоукостах. Переговоры о заходе на украинский рынок ведутся с двумя бюджетными авиаперевозчиками, не считая Ryanair.

О прибылях УЗ от российского направления. В прошлом году самым прибыльным для "Укрзализныци" был поезд Киев - Москва. Он принес государственной компании 154,5 млн гривен.

О General Electric. ПАО "Укрзализныця" получит 30 локомотивов производства General Electric на условиях финансового лизинга.

О скандальных "Богданах". Структуры Министерства обороны самостоятельно закупают запчасти и ремонтные услуги для санитарных автомобилей "Богдан 2251".

О Hyperloop. Руководитель украинского проекта по строительству Hyperloop - HypeUA Александр Озеран озвучил приблизительную цену строительства тестового площадку в Днепре.

О доходах Ахметова. Чистый доход ведущего угольного и энергетического холдинга Украины "ДТЭК Энерго" вырос на 10% до 141 миллиарда гривен.

О Коломойском. Высокий суд Лондона 27 февраля проведет заседание по иску Приватбанка против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний.

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