В Лондоне продолжат судить Коломойского и Боголюбова

Высокий суд Лондона 27 февраля проведет заседание по иску Приватбанка против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заседание назначено на 10:30 по лондонскому времени. Судьей в процессе выступает Джоанна Смит.

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservices Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка Коломойского и Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.