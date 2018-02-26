Не только Ryanair. В Украину могут зайти еще два лоукостера

Переговоры о заходе на украинский рынок ведутся с двумя бюджетными авиаперевозчиками, не считая Ryanair.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "5 канала".

"Я не могу об этом говорить, потому что это переговорный процесс. Но мы ждем еще как минимум две авиакомпании до конца года. С одними я уже уверен на 90%, с другой компанией - еще так, 50 на 50%", - заявил глава Мининфраструктуры.

Кроме того, министр напомнил, что в этом году должна начать летать анонсированная еще в прошлом году новая украинская авиакомпания.

"SkyUp в этом году, как и обещали, выходят на украинский рынок. И я надеюсь, что у нас еще есть два проекта по созданию украинских авиакомпаний в бюджетном сегменте, и что они выстрелят или в этом, или в следующем году", - отметил Омелян.

Напомним, Ryanair подтвердил выход на украинский рынок.

Как сообщалось, с апреля 2018 года национальный авиаперевозчик SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы, а с мая - внутренние и международные регулярные рейсы.

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Экономическая правда