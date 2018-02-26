На Москву: российское направление принесло Укрзализныце наибольшую прибыль

В прошлом году самым прибыльным для "Укрзализныци" был поезд Киев - Москва. Он принес государственной компании 154,5 млн гривен.

В пятерку наиболее прибыльных вошли также поезда Одесса - Москва и Киев - Санкт-Петербург. На этих направлениях Укрзализныця заработала 98,76 млн гривен и 20,63 млн гривен соответственно.

ТОП-5 самых прибыльных поездов 2017 года выглядит так:

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В целом в прошлом году поезда дальнего следования "Укрзализныци" были крайне убыточными. Так, только за год перевозки дальнего следования принесли компании 3,575 млрд гривен убытков.

Самый большой минус был зафиксирован по следующим направлениям: Мариуполь - Львов, Измаил - Одесса и Киев - Рахов.

Пять самых убыточных поездов прошлого года выглядят следующим образом:

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Рекордную прибыль от российского направления частично можно объяснить высокой стоимостью билетов.

Так, билет в купейный вагон (по состоянию на 1 марта - ЭП) по направлению Киев-Москва в один конец начинается с 3,1 тысяч гривен, Одесса-Москва – 3,9 тысяч гривен.

При этом стоимость билетов по направлению Киев-Одесса и Киев-Львов, которые заняли 3 и 4 места рейтинга, составляет менее 500 гривен в один конец.

Одним из факторов популярности российского направлении может быть и тот факт, что Государственная авиационная служба Украины в 2015 году приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и Россией.

В ответ российские власти ввели симметричные меры и уже почти два с половиной года между Украиной и Россией прямое авиасообщение отсутствует.

Стоит отметить, что от этого украинцы не перестали летать в Россию, но теперь они вынуждены делать это с пересадками. Главным транзитным узлом является аэропорт Минск.

Кстати, в правительстве рассматривался вопрос прекращения и железнодорожного сообщения с Россией. Об этом министр инфраструктуры говорил в конце прошлого года после того, как Россия пустила свои поезда в обход Украины.

"Вопрос железнодорожного сообщения с РФ в первую очередь рассматривается сейчас "Укрзализныцей". Есть две составляющие - грузовая и пассажирская", - заявил Омелян.

Министр сообщил, что сначала "Укрзализныця" должна провести анализ, а уже после этого правительство будет готово принять соответствующее решение.

"Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году", - сказал Омелян в середине декабря.

ЭП обратилась к "Укрзализныце" с вопросом, рассматривается ли руководством компании вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

В пресс-службе ответили следующее: "Сегодня пассажирское сообщение Украина - РФ осуществляется в соответствии с утвержденным графиком движения пассажирских поездов на 2017/2018 гг. Вопрос прекращения указанного сообщения находится вне компетенции "Укрзализныци".

Николай Топалов, ЭП