OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О локомотивах, алиментах и cashless-Тернополе.
О cashless-Тернополе. В Тернополе запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт.
О рынке газа. Международная энергокомпания Axpo Trading с главным офисом в Швейцарии открыла свое представительство в Украине.
О киевском метро. Миллиардный долг КП "Киевский метрополитен" перед компанией "Укррослизинг", которая принадлежит российско-украинскому олигарху Павлу Фуксу, может помешать работе предприятия в стабильном режиме.
Об алиментах и долгах по зарплате. С апреля начнут действовать спецштабы, которые будут взимать алименты и долги по зарплате в пользу граждан.
О локомотивах. Укрзализныця подписала 15-летнее рамочное соглашение с компанией General Electric на приобретение, совместное производство и модернизация локомотивов. Контракт на поставку первых 30 локомотивов General Electric в Украине профинансирует государственный Укрэксимбанк.
Об Ощадбанке. Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный признал, что финансовое состояние учреждения не идеально, и ему может потребоваться дополнительная капитализация из государственного бюджета.
О Ryanair. Ориентировочно, в конце октября - начале ноября Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину.
О льготах для лоукостеров. Министерство инфраструктуры пока не планирует внедрять в Украине механизм дотаций для лоукостеров.
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Фантазеры или реалисты? Что надо знать о Hyperloop в Украине
Главной темой предыдущего дня стала новость о намерениях Украины построить тестовую площадку Hyperloop в Днепре. Более подробно о том, как будет реализовываться проект, и возможно ли это вообще.(Укр.)