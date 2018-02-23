OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О локомотивах, алиментах и cashless-Тернополе.

О cashless-Тернополе. В Тернополе запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт.

О рынке газа. Международная энергокомпания Axpo Trading с главным офисом в Швейцарии открыла свое представительство в Украине.

О киевском метро. Миллиардный долг КП "Киевский метрополитен" перед компанией "Укррослизинг", которая принадлежит российско-украинскому олигарху Павлу Фуксу, может помешать работе предприятия в стабильном режиме.

Об алиментах и ​​долгах по зарплате. С апреля начнут действовать спецштабы, которые будут взимать алименты и долги по зарплате в пользу граждан.

О локомотивах. Укрзализныця подписала 15-летнее рамочное соглашение с компанией General Electric на приобретение, совместное производство и модернизация локомотивов. Контракт на поставку первых 30 локомотивов General Electric в Украине профинансирует государственный Укрэксимбанк.

Об Ощадбанке. Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный признал, что финансовое состояние учреждения не идеально, и ему может потребоваться дополнительная капитализация из государственного бюджета.

О Ryanair. Ориентировочно, в конце октября - начале ноября Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину.

О льготах для лоукостеров. Министерство инфраструктуры пока не планирует внедрять в Украине механизм дотаций для лоукостеров.

Вы хотите знать больше?

Фантазеры или реалисты? Что надо знать о Hyperloop в Украине

Главной темой предыдущего дня стала новость о намерениях Украины построить тестовую площадку Hyperloop в Днепре. Более подробно о том, как будет реализовываться проект, и возможно ли это вообще.(Укр.)