"Ощадбанку" может потребоваться докапитализация - глава правления

Андрей Пышный

В близжайшее время могут возникнуть ситуации, при которых окажется необходимой докапитализация государственного Ощадбанка.

Об этом заявил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

"Я очень рассчитываю, что при полной мобилизации ресурсов мы закончим 2018 год с прибылью", - заявил Пышный во время пресс-конференции по стратегии развития Ощадбанка до 2022 года.

"Проблемный пакет кредитов никуда не исчез. Мы с ним работаем, но он на балансе банка и генерирует токсичность. И эту токсичность мы должны правильно оценивать и соответствующим образом компенсировать. Мы работаем в этом направлении, но на эту работу потребуется время", - добавил он.

Также Пышный отметил, что "могут возникать ситуации, при которых докапитализация Ощадбанка окажется необходимой".

"Действительно, сейчас вопрос и по докапитализации Ощадбанка. Сейчас проводится соответствующий анализ, и если окажется, что это (докапитализация - ЭП) понадобится для успешной реализации стратегии Ощадбанка, то это будет сделано ", - сказал ЭП министр финансов Александр Данилюк.

Суммы ориентировочной докапитализации министр финансов и глава правления банка не назвали.

Стратегия развития Ощадбанка до 2022 года предусматривает дорезервирование его исторического портфеля (сформированного до 2014 года) на 17,5 млрд грн.

"100% процентов всей потребности в резервировании, которое уже произошло и которое, возможно, состоится, в первую очередь приходится на портфель, который был сформирован до 2014 года", - пояснил Пышный.

Галина Калачова, ЭП