Порошенко рассказал, кто профинансирует приобретение американских локомотивов

Контракт на поставку первых 30 локомотивов General Electric в Украину профинансирует государственный Укрэксимбанк.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на церемонии подписания договоров между Укрзализныцей, Укрэксимбанком и General Electric.

Осенью 2018 года будут поставлены 30 локомотивов, их производство стартует в США.

Для поставки первых 30 тепловозов был заключен договор купли-продажи между General Electric и государственным Укрэксимбанком, размером 140 млн долларов.

"[Финансирование проекта предусматривает] активное привлечение на первом этапе украинских банковских структур, на втором этапе - наших партнеров из Соединенных Штатов Америки", - сказал Порошенко.

Госбанк затем передаст тепловозы в финансовый лизинг "Укрзализныце".

Председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко сообщил, что договор подписан под гарантии американского банка Citi.

Президент Петр Порошенко рассказал, как начались переговоры с General Electric.

"История началась с моего визита в США в июне 2017 года. Мы договорились с президентом США Дональдом Трампом о сотрудничестве в нескольких сферах: обороны, энергетики, машиностроении, транспортном строительстве. Я пригласил компанию General Electric войти в Инвестиционный совет, и мы договорились о сотрудничестве между железной дорогой и General Electric", - сказал он.

"Очень быстро был подготовлен контракт на сумму 1 млрд долларов. Он предусматривает покупку новых локомотивов, постепенное увеличение локализации производства, модернизацию существующих локомотивов", - добавил президент.

"Репутация General Electric - очень высокая. Компания приходит в те страны, где толерантность к коррупции нулевая", - резюмировал Порошенко.

Укрзализныця подписала 15-летний рамочный контракт с компанией General Electric на приобретение, совместное производство и модернизация локомотивов.

Рамочное соглашение предусматривает, что уровень локализации будет доведен до 40%.

Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, предварительно речь идет о локализации производства на базе Крюковского вагоностроительного завода. При этом, переговоры между сторонами ведутся напрямую, без привлечения Мининфраструктуры.

Общий объем поставок локомотивов к 2034 году достигнет 225.

В рамках реализации соглашения в Украине необходимо также создать базу для долгосрочного технического обслуживания тепловозов и модернизировать 75 локомотивов из имеющегося парка "Укрзализныци".

И.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что за всю историю компании она приобрела лишь 8 новых локомотивов, и сегодня стала "узким горлом" для развития украинской экономики.

Александр Колесниченко, ЭП