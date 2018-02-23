Миллиард долларов для Укрзализныци: Украина договорилась с General Electric

"Укрзализныця" и американская корпорация General Electric подписали семилетний контракт на миллиард долларов

Подписание соответствующих договоров состоялось 23 февраля в 15.00 по киевскому времени.

По информации информированного собеседника ЭП, знакомого с деталями сотрудничества, речь идет о подписании договоров на 1 миллиард долларов на 7 лет.

Так, согласно договоренностям, сотрудничество будет предусматривать несколько этапов.

На первом этапе General Electric поставит ПАО "Укрзализныця" 30 дизельных локомотивов тэ33а Evolution. Планируемый срок поставки - октябрь 2018 - 1 квартал 2019 года.

Предполагается, что поставка первых 30 дизельных локомотивов серии "Evo" будет первым шагом для дальнейшего партнерства между Украиной и General Electric, включающий также сотрудничество в энергетической отрасли, инфраструктуре и медицине.

Стоимость локомотивов - около 4-4,5 млн долларов каждый. В целом сумма контракта составляет 140 млн долларов с НДС.

На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет до 175 тепловозов. Точное количество собеседник ЭП не уточнил. По его словам, на данном этапе речь идет об использовании украинской составляющей уже на 40%

Среди украинских предприятий, которые будут сотрудничать с General Electric, называют Крюковский вагоностроительный завод. По словам собеседника, речь идет, в частности, о совместном производстве.

Кроме этого, договоренности предусматривают модернизацию 75 старых локомотивов из парка УЗ.

Также при поддержке General Electric, планируется создание центра сервисного обслуживания новой техники. "Теперь точно не будет этих" распилов "на покрасить или что-то там поправить. С GE эти номера уже не пройдут", - говорит собеседник.

Также он рассказал некоторые детали финансовой части договоренностей.

"Средства будут привлекаться на условиях финансового лизинга через наш" Укрэксимбанк ", а американский City Bank предоставит гарантии", - заявил собеседник.

По его словам, предполагается, что с суммы 1 млрд долларов около 400-450 миллионов долларов получат именно украинские производители.

Как сообщалось, Кабинет министров совместно с "Укрзализныцей" завершили переговоры с американским промышленным гигантом General Electric по программе обновления подвижного состава УЗ и производства тяги.

Напомним, крупноузловое производство локомотивов планируют осуществлять на мощностях Крюковского вагоностроительного завода.

Ранее УЗ провела тестирование тепловоза с электропередачей General Electric TE33А. В период с сентября по декабрь 2016 года он совершил 32 поездки в рамках договора между УЗ и американской компанией.

Экономическая правда