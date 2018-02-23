Фантазеры или реалисты? Что надо знать о Hyperloop в Украине

Главной темой предыдущего дня стала новость о намерениях Украины построить тестовую площадку Hyperloop в Днепре. Более подробно о том, как будет реализовываться проект, и возможно ли это вообще.(Укр.)

Що сталося? 22 лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про заснування Центру транспортних інновацій HypeUA, який має створити тестовий майданчик для реалізації проекту Hyperloop в Україні. Коротко про технологію

Коли почнуть будувати тестовий майданчик? Наразі Hype UA знаходиться лише на стадії оцінки економічного і технічного потенціалу. Наукову оцінку проекту проведе Національна академія наук України. У Мінінфраструктури впевнені, що вона буде позитивною. Наступна стадія — тестовий майданчик, який буде розміщений в Дніпрі. Побудувати його планують наступного року.

А що буде після цього? Коли ж почнуть будувати вакуумні тунелі? Будівництво тестового майданчика — це лише попередній етап, необхідний для початку переговорів з Virgin Hyperloop One про запуск та промислове будівництво вакуумних залізних тунелів. Тобто, є вимоги корпорації Hyperloop. Перш, ніж починати з ними будь-яку роботу, треба ознайомитися з цими вимогами і підготуватися. Спочатку, як уже зазначалося, визначається доцільність проекту і вивчаються умови Hyperloop Оnе. Потім HypeUA повинен презентувати пропозицію щодо імплементації. Якщо тут буде все добре і компанія Маска погодить пропозицію , вступає в роботу Hyperloop Оnе і починається бдівництво тестового майданчика. Ключовим фактором під час прийняття рішення в Virgin Hyperloop One буде економічна доцільність і наявність ресурсів для реалізації проекту. До речі, тестовий майданчик Hyperloop повинен з'явиться в Дніпрі за підтримки відомого архітектора Фернандо Ромеро, який бере участь в будівництві Hyperloop в Мексиці. Так, напередодні на прес-конференції стало відомо, що допомогатиме в реалізації проекту коомпанія Оctagonal Corporation, яка є партнером архітектора.

Хто такий цей Фернандо Ромеро, і чому про нього згадував міністр? Мексиканський архітектор, який зі своєю командою увійшов в десятку кращих в міжнародному конкурсі Hyperloop One Global Challenge. Перед учасниками стояло завдання спроектувати транспортну мережу Hyperloop, "вписавши" її в існуючу інфраструктуру регіону з економічним обґрунтуванням. Ромеро запропонував маршрут між мексиканською столицею Мехіко і Гвадалахарою — великим економічним центром в південно-західній частині країни — з метою полегшити існуючі транспортні проблеми одного з найбільш перевантажених міст в світі. Проект називається Mexloop і повинен охопити понад 30% населення Мексики і близько 40% ВВП країни. Команда Ромеро сподівається, що до 2020 року цим "вакуумним поїздом" скористаються 68 мільйонів. Крім Мексики Hyperloop One Global Challenge пройшла Великобританія. У Сполученому королівстві "вакуумний потяг" може з'єднати Едінбург і Лондон або, згідно з іншою пропозицією, Глазго і Ліверпуль.

В яких ще країнах може з'явитися Hyperloop? У Канаді Hyperloop може теоретично з'єднати Торонто і Монреаль. У США шлях може бути прокладений з Чикаго через Колумбус в Пітсбург або з Далласа в Ларедо і Х'юстон. Третій варіант — Шаен - Денвер - Пуебло. Четвертий — Маямі- Орландо. В Індії Hyperloop може курсувати c Бенгалуру в Ченнаї або з Мумбаї в Ченнаї. Найближчими до реалізації cьогодні є маршрут в США, який пройде по лінії Нью-Йорк - Філадельфія - Балтимор - Вашингтон. Недавно транспортне управління Вашингтона видало попередній дозвіл компанії The Boring Company на реалізацію проекту підземної автомагістралі. Також проект Hyperloop One може з'явитися в ОАЕ, де планується з'єднати міста Дубай і Абу-Дабі. Китай, у свою чергу, розробляє власну систему транспортування, схожу за своєю концепцією на Hyperloop.

Повірити важко, але якщо дозволять будувати Hyperloop, скільки це коштуватиме? Міністр Володимир Омелян повідомив, що за два три тижні всі бюджети будуть в публічному доступі, але наразі жодних цифр у Міністерстві інфраструктури не називають. Як уточнив голова "Укроборонпрому" Павло Букін, за попередніми підрахунками, будівництво інфраструктури без рухомого складу обійдеться більш ніж у 3 млрд доларів. Раніше приблизну вартість Hyperloop "Київ-Одеса" підрахували науковці з Українського Інституту Майбутнього і вийшли на суму в 3,6 млрд доларів. При цьому радник міністра інфраструктури Юрій Гусєв зазначив, що обговорювані цифри наразі передчасно. "За різними оцінками, реалізація Hyperloop удвічі дешевша, ніж реалізація високошвидкісної залізниці. Це означає, що окупність буде в рази швидшою, ніж окупність традиційних видів пересування", — вважає Гусєв.

А звідки гроші? З бюджету? Ні. Під проект планується залучати приватні інвестиції. У всякому разі Омелян впевнений, що знайти інвесторів вдасться.

Припустимо, гроші знайшли. Які міста з'єднає "вакуумний потяг"? Радник Міністра інфраструктури розповідає, що перші пілотні маршрути повинні з'єднати в першу чергу Дніпро і Київ. А потім вже, напевно, будуть інші мегаполіси, такі як Одеса, Львів, Харків.