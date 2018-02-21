OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об убытках банков, развитии инфраструктуры и независимости НБУ.

О санкциях против "дочек" российских банков. Решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков, срок которых заканчивается в марте этого года, будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны.

Об Антикоррупционном суде. Визит технической миссии МВФ был результативным, однако окончательной договоренности по вопросам создания антикоррупционного суда и энергетической реформы пока не достигнуто.

Об инфраструктурных проектах. Институции ЕС готовы осуществлять финансирование инфраструктурных проектов, которые направлены на сближение украинских транспортных коридоров с европейскими.

О госбанках. До 2022 года Министерство финансов существенно уменьшит долю государства в банковской системе.

О независимости НБУ. Полномочия Национального банка в проведении монетарной политики нужно ограничить, передав ряд функций Совету по финстабильности.

Об убытках банков. Банковский сектор завершил год с убытком в 24,4 миллиарда гривен из-за значительных объемов отчислений в резервы.

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