Хард форк. Почему от биткоинов откалываются другие биткоины

Информационное пространство периодически сотрясают новости о появлении новых криптовалют с известными названиями. Что это значит?

Сегодня форк криптовалют — распространения явление. Хотя еще до лета прошлого года никто о них не слышал.

Биткоин — первая криптовалюта — 8 лет функционировал до момента, когда произошел его первый форк. После того, как от оригинального биткоина "откололся" Bitcoin Cash, произошло уже более 100 форков и еще больше случится.

Большинство новых криптовалюта "откалывается" от известных раскрученных криптовалют — в основном от биткоина, реже от эфира, еще реже — от других альткоинив.

Цели разные: кто-то хочет улучшить криптовалютную инфраструктуру, ускорить транзакции, кто-то — просто разбогатеть.

Что такое форк, какими они бывают и какое у них будущее, разбиралась ЭП.

Что такое форк

Форк (англ. — развилка) — это разделение блокчейна криптовалюты на две ветви.

По сути, это изменение исходного кода криптовалюты. Учитывая, что программный код открыт, взять его и "дорабатывать", создавая новые криптовалюты, может любой желающий, обладающий достаточными знаниями.

Какие бывают форки

Форки делятся на хардфорки и софтфорки. Хардфорк — разделение, не совместимое со старым ПО, софтфорк — совместимое. Например, если размер блока биткоина 1 МБ, то чтобы увеличить его размер до 2 МБ, нужно произвести хардфорк, а чтобы уменьшить до 500 КБ, достаточно и софтфорка.

Чтобы образовалась новая криптовалюта, подойдет только хардфорк.

Зачем это происходит

Есть несколько причин. Первая — удобство. С помощью форков можно изменить правила игры и заставить систему работать так, как хочется. Вторая — возможность заработать.

"После хардфорка мощность, используемая для вычисления альтернативной цепочки блоков, значительно меньше, чем в основной сети.

Поэтому инициаторы хардфорка имеют больше шансов, начав майнинг раньше, чем на их блокчейн обратит внимание основная масса конкурентов", — говорит основатель BlockChain Lab Станислав Подьячев.

По словам маркетолога биткоин-агентства KUNA Вадима Попова, хардфорки стали модным способом создания новых монет на волне популярности биткоина.

"Хардфорки — ответвления с общей историей и громким словом "биткоин" в названии, больше ничего общего с биткоином у них нет. Это удобный способ распространения новых монет: сделать так, чтобы они автоматически появились у всех держателей биткоина (все хардфорки автоматически появляются в кошельках у держателей биткоина. — ЭП)", — отмечает он.

Как правило, большинство форков происходит по второй причине. Большинство создателей хочет нажиться, а не улучшить систему.

Сколько форков у биткоина

Первый форк биткоина произошел 1 августа 2017 года, спустя восемь лет после появления основной криптовалюты. Тогда появился Bitcoin Cash, который входит в топ-5 по капитализации.

Вслед за Bitcoin Cash появился Bitcoin Gold, который входит в топ-20.

За полгода появилось много форков: Bitcoin Diamond, Super Bitcoin, Bitcoin God, World Bitcoin. Есть форки с немного странными названиями: Bitcoin Uranium, Bitcoin Atom, Bitcoin Pizza, они ничем, кроме своих имен, не примечательны.

На данный момент существует более 100 форков биткоина. В ближайшее время ожидается появление Bitcoin Silver, Bitcoin Dollar, Bitcoin Platinum.

Сколько может быть форков

Форков может быть неограниченное количество. Согласно исследованию Bloomberg, в 2018 году может появиться более 50 форков биткоина. "Форк может сделать любой человек. Вопрос только в том, насколько этот форк будет популярен и воспринят пользователями", — комментирует Подьячев.

Нужно достаточное число людей, способных поддержать работоспособность форка и его ликвидность относительно других криптовалют или обычных денег.

Процесс создания форка несложный.

"Нужно зайти на гитхаб в ветку биткоина и нажать кнопку "Создать форк". В принципе, можно больше ничего не менять, разве что придумать название погромче, например, Bitcoin God", — отмечает Попов.

Есть ли форки у других криптовалют

Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, тоже является хардфорком. Изначально была криптовалюта Ethereum, хардфорк которой произошел после завладения хакером криптовалютой в смарт-контракте The Dao.

Тогда значительное количество пользователей сети Ethereum решило "откатить" проблемные транзакции, чтобы хакер не смог воспользоваться похищенными средствами, и создать форк.

Противники этого решения остались в меньшинстве, но продолжили поддержку старой цепочки, которую назвали Ethereum Classic, а "эфир", который сейчас занимает второе место по капитализации, остался Ethereum.

Также в январе 2018 года от "эфира" откололся EtherZero, который заявил о себе как об "улучшенной версии Ethereum".

Форки криптовалют, которые не имеют громкого имени, происходят намного реже или не происходят вовсе.

Что нужно, чтобы хардфорк "выстрелил"

"Выстрелить" могут любые форки, потому что этот рынок не регулируется. Любые манипуляции с криптовалютой не будут наказаны, поэтому монеты могут подыматься в цене 50 раз на день и падать с той же интенсивностью.

"Какой-то форк может оказаться полезным, и мы увидим его применение, рост коммюнити и инфраструктуры. Пока это спекулятивные игры на растущем рынке и удобный способ дистрибуции новых монет", — отмечает Попов.