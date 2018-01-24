OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О продаже Приватбанка, введении RAB-тарифов и недооцененной гривне.

О продаже Приватбанка. Выполнение пятилетней стратегии развития Приватбанка завершится его приватизацией в 2021 году.

О российском газе. Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что закупка российского газа выгодна с точки зрения коммерческой логики, поскольку суд установил цену закупки газа ниже европейской.

О гривне. Украинскую гривну признали самой недооцененной валютой по "индексу Биг-Мака".

О Порошенко. Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии.

О безработных. Около половины безработных украинцев имеют высшее образование, в Харькове этот показатель достигает 87%.

О приватизации Укртелекома. Конечным бенефициаром компании EPIC, приватизировавшей "Укртелеком" через ООО "ЕСУ" в 2011 году, был бизнесмен и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.

О дополнительных 30 млрд олигархам. Решение о введении RAB-тарифов вступило в силу.

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Щедрый царь. Ахметову "подарят" 500 миллионов на 4G-тендере

Более 500 миллионов гривен получит Ринат Ахметов за продажу мобильным операторам низколиквидных радиочастот для 4G. Хотя его компании частоты обошлись в 147 раз дешевле.