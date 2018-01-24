Щедрый царь. Ахметову "подарят" 500 миллионов на 4G-тендере

Более 500 миллионов гривень получит Ринат Ахметов за продажу мобильным операторам низколиквидных радиочастот для 4G. Хотя его компании частоты обошлись в 147 раз дешевле.

31 января Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) продаст на торгах радиочастоты для запуска мобильной связи четвертого поколения — 4G.

На торги будут выставлены 80 МГц радиочастот в низколиквидном диапазоне 2500-2700 МГц. Ранее эти 80 МГц сдало государству ООО "ММДС-Украина", принадлежащая Ринату Ахметову.

Взамен компания должна получить компенсацию в размере 500,092 млн грн. Ее оплатят мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, которые будут участвовать в конкурсе.

Размер компенсации в 147 раз больше суммы, которую "ММДС-Украина" оплатила за пользование радиочастотами за все время своего существования.

Факты указывают на возможную фиктивную суть деятельности "ММДС-Украина". Истинная цель владельца компании могла заключаться в том, чтобы в течение многих лет любой ценой хранить радиочастоты для 4G и при возможности продать их за внушительную сумму.

В НКРСИ, которая одобрила поданный "ММДС-Украиной" план конверсии с расчетом стоимости в размере 500,092 млн грн, не могли этого не понимать. Тем не менее, госорган согласился с такой суммой компенсации.

Это говорит о том, что комиссия, главу которой назначает президент, подыгрывает компании Ахметова, объясняет ЭП.

Берем по максимуму

Путь Ахметову к 500 млн грн проложил премьер Владимир Гройсман 4 июля 2017 года. Он подписал изменения в постановления Кабмина №993 от 1 августа 2007 года и №200 от 22 февраля 2006 года.

В постановление №993, в частности, были внесены изменения, которые устанавливали порядок назначения и максимальный размер компенсации за добровольную сдачу радиочастот, так называемую конверсию.

Так, в пункте 9 указано, что "стоимость конверсии не может превышать 25% от размера платы за выдачу лицензии". Учитывая, что плата за выдачу лицензий в диапазоне 2600 МГц равна 2,288 млрд грн, максимальный размер компенсации "ММДС-Украина" не превысит 572 млн грн.

Однако размер компенсации может быть и меньше — и 15%, и 5%, и 0,0001%. Размер компенсации утверждает НКРСИ коллегиально. Согласно упомянутому постановлению, "ММДС-Украина" подала "план конверсии, к которому приложила расчет стоимости конверсии с необходимым обоснованием и документальным подтверждением".

Руководитель НКРСИ Александр Животовский и члены комиссии могли внести изменения в план конверсии, отклонить расчеты ее стоимости или снизить стоимость. Вместо этого они согласовали почти максимальную сумму компенсации — 500 млн грн.

Пресс-служба НКРСИ не предоставила по просьбе ЭП копию плана конверсии и расчеты стоимости конверсии "ММДС-Украина", на основе которых комиссия утвердила компенсацию в размере 500 млн грн.

Эти документы утверждены решением НКРСИ №550 от 27 октября 2017 года, и само решение в свободном доступе отсутствует.

Пресс-служба НКРСИ также не указала фамилию и должность сотрудника НКРСИ, чья подпись стоит под решением №550. Не предоставлен комментарий с пояснениями об основаниях и причинах согласования именно 500 млн грн компенсации.

"История успеха" "ММДС-Украины"

Раньше ЭП уже считала, сколько денег "ММДС-Украина" и аффилированная компания заплатила за пользование радиочастотным ресурсом Украины с 2010 года по июль 2017 года. Эта сумма составляет 6,68 млн грн.

Если верить НКРСИ, "ММДС-Украина" отдает в обмен на компенсацию половину своих радиочастот. Это значит, что, потратив на радиочастоты примерно 3,4 млн грн, владелец "ММДС-Украина" Ринат Ахметов получит за их "конверсию" в 147 раз больше — 500 млн грн.

Впрочем, это далеко не единственный абсурдный факт из "истории успеха" "ММДС-Украины".

Во-первых, "ММДС-Украина" получила радиочастоты в диапазоне 2500-2690 МГц без тендера эксклюзивно, то есть вне конкурентных условий.

Во-вторых, с 2010 года "ММДС-Украина" заплатила за пользование радиочастотами 6,68 млн грн в то время, как только один мобильный оператор "большой тройки" в год платит почти миллиард гривень.

В-третьих, "ММДС-Украина" не использовала радиочастоты, но продолжала ими владеть, что является нарушением лицензии и ведет к изъятию частот.

Главе НКРСИ должно быть это известно, так как именно он подписывал многочисленные решения об аннулировании лицензий "ММДС-Украины", отказы в продолжении срока действия лицензий.

Основанием для этого были десятки проверок деятельности компании на вверенных ей частотах. Проверки показали, что "ММДС-Украина" не использует частоты годами.

Об этом можно почитать не только на сайте НКРСИ, но и в многочисленных постановлениях и решениях судов разных инстанций. Там написано, что по результатам радиочастотного мониторинга годами отсутствует радиочастотное излучение во многих областях, где "ММДС-Украина" владеет частотами.

В-четвертых, "ММДС-Украина" платила за пользование 1 МГц в 65 раз меньше, чем будут платить мобильные операторы: 45,83 грн в месяц против 3 тыс грн.

В-пятых, НКРСИ утвердила сумму компенсации на основе не своих расчетов, а расчетов "ММДС-Украины", компании претендующей на "компенсацию", а сами расчеты засекретила.

Неликвидные частоты

До того, как Петр Порошенко назначил Александра Животовского главой НКРСИ, будущий "связист" работал начальником отдела инвестиционной деятельности в созданной главой Нацбанка Валерией Гонтаревой компании по управлению активами Investment Capital Ukraine — ICU.

Компания ICU фигурировала в скандале вокруг 1,5 млрд долл, которые были выведены Януковичем из Украины. Она выступала брокером при покупке облигаций кипрскими компаниями, которые были частью схемы вывода денег.

Другим собственником ICU является Макар Пасенюк. Депутаты из БПП называют его "финансистом Порошенко". В свое время ICU сопровождала процесс передачи корпорации Roshen в "слепой траст".

Без ответа остается вопрос, почему Животовский, зная о бездеятельности ООО "ММДС-Украина", все же одобрил поданный компанией план конверсии с расчетом стоимости в размере 500,092 млн грн.

Руководитель одного из трех мобильных операторов сообщил ЭП, что акционеры выделили "на запуск 4G в Украине" конкретный бюджет. Все расходы, например, компенсация "конверсии", будут идти в ущерб расходам на развитие инфраструктуры.

Представители двух других мобильных операторов также отмечают, что недовольны размером компенсации "конверсии".

"Сумма абсолютно нереалистична и безосновательна. Это деньги, которые хочет получить Ахметов. Самое печальное, что это уже согласовано НКРСИ. Это стоит в условиях выдачи лицензии.

По большому счету, нам можно было дать лицензии и без этого диапазона (2 600 МГц. — ЭП), потому что экономически целесообразно строить 4G-сеть на частотах 1 800 МГц. Однако все понимают, что получить лицензию на диапазон 1 800 МГц без 2 600 МГц не получится", — сообщил на условиях анонимности сотрудник одного из мобильных операторов.

Частотный диапазон 2 600 МГц имеет низкую ликвидность, потому что радиус действия базовой станции на этой частоте почти в 3,5 раза меньше радиуса действия базовой станции на частоте 1 800 МГц.

По словам руководителя одного из мобильных операторов, компания намерена развивать 4G на частотах 2 600 МГц только в крупнейших городах Украины: Киеве, Одессе, Днипре, Львове, Харькове.

Необоснованная компенсация

Факты указывают на то, что сумма компенсации для ООО "ММДС-Украина", утвержденная главой НКРСИ Александром Животовским, завышена и необоснована.

Вся история с расчетом "компенсации" показывает, что протеже президента поддерживает реализацию национального инфраструктурного проекта на антирыночных, антиконкурентных условиях, предоставляя необоснованное преимущество отдельному участнику рынка.