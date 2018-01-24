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Плюс 30 мільярдів олігархам: рішення про RAB-тарифи вступило в силу

Середа, 24 січня 2018, 15:20
 

Кабінет міністрів опублікував постанову, якою затверджується нова методика, що дозволить запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.

Постанова про внесення змін до попередньої постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, була опублікована в газеті "Урядовий кур’єр" і набула чинності з 10 січня.

Постановою закладається в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5% річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).

Фактично це означає, що обленерго, для яких буде запроваджене RAB–регулювання, зможуть додатково отримувати 12,5% дохідності на старі активи, які у них є, і на нові активи (все те, що вони побудують після запровадження нового регулювання).

Попередньою версією постанови передбачалося встановити 14,79% дохідності на нову базу і 5% - на стару базу.

Втім, попередня версія постанови не була опублікована урядом, і не вступала в силу.

Поточна редакція опублікована, вступила в силу, і НКРЕ вже може встановлювати нові RAB-тарифи для обленерго з нового кварталу (з 1 квітня 2018 року).

Рішення про переведення окремих обленерго на стимулюючі тарифи прийматиметься Нацкомісією у ручному режимі.

Які енергокомпанії будуть переведені на нові тарифи - поки невідомо.

Як повідомлялося раніше, 2016 року розглядалися 11 обленерго, які зможуть працювати за RAB-тарифами.

Енергопостачальні компанії (обленерго)

Власники

ПАТ "Полтаваобленерго"

Костянтин Григоришин - 48,8%

Ігор Коломойський - 48,8%

ПАТ "Вінницяобленерго"

Костянтин Григоришин - 72,4%

ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка — Макар Пасенюк) - 25,0%

ПАТ "Чернігівобленерго"

Костянтин Григоришин – 36,5%

Ігор Коломойський - 36,5 %

ПАТ "Сумиобленерго"

Костянтин Григоришин - 34%

Ігор Коломойський - 34%

Держава - 25%

ПАТ "Львівобленерго"

Ігор Суркіс - 89,1%

ПАТ "Кіровоградобленерго"

VS Energy (росіяни Гінер, Бабаков, Воєводін) - 83%

ПАТ "Київобленерго"

VS Energy (росіяни Гінер, Бабаков, Воєводін) - 89,1%

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

Ігор Суркіс - 88%

ПАТ "Дніпрообленерго"

Рінат Ахметов - 51,5%

Костянтин Григоришин - 8%

Ігор Коломойський - 8%

Держава - 25%

ПАТ "Київенерго"

Рінат Ахметов - 72,4%

Держава - 25%

ПрАТ ЦЕК

Костянтин Григоришин

Нагадаємо, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.

Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Прем’єр-міністр Гройсман заявив, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Тим не менш, постанова була опублікована у тій редакції, яку і запропонувала НКРЕ.

На думку експерта з енергетики Андрія Геруса, запровадження нових тарифів дасть можливість власникам обленерго отримувати близько 30 млрд грн щорічно, оскільки "такий RAB-тариф збільшить тариф обленерго у 3 рази".

Також він наголошує, що "cтара база" активів обленерго була оцінена за новою методикою і через це їх вартість зросла удвічі.

Крім цього, він вважає, що ставка 12,5% на нову базу не буде спонукати обленерго  інвестувати в розвиток мереж, оскільки банки пропонують вищі відсоткові ставки за вкладами.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Стимулююче тарифоутворення або RAB-регулювання – система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій у розвиток та модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.

За стимулюючого тарифоутворенні тариф для обленерго встановлюється на три, а в подальшому на кожні п’ять років та не збільшується протягом зазначених періодів.

Економічна правда

RAB-тариф НКРЕ Кабмін електроенергія ДТЕК
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