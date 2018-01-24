Плюс 30 мільярдів олігархам: рішення про RAB-тарифи вступило в силу

Кабінет міністрів опублікував постанову, якою затверджується нова методика, що дозволить запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.

Постанова про внесення змін до попередньої постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, була опублікована в газеті "Урядовий кур’єр" і набула чинності з 10 січня.

Постановою закладається в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5% річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).

Фактично це означає, що обленерго, для яких буде запроваджене RAB–регулювання, зможуть додатково отримувати 12,5% дохідності на старі активи, які у них є, і на нові активи (все те, що вони побудують після запровадження нового регулювання).

Попередньою версією постанови передбачалося встановити 14,79% дохідності на нову базу і 5% - на стару базу.

Втім, попередня версія постанови не була опублікована урядом, і не вступала в силу.

Поточна редакція опублікована, вступила в силу, і НКРЕ вже може встановлювати нові RAB-тарифи для обленерго з нового кварталу (з 1 квітня 2018 року).

Рішення про переведення окремих обленерго на стимулюючі тарифи прийматиметься Нацкомісією у ручному режимі.

Які енергокомпанії будуть переведені на нові тарифи - поки невідомо.

Як повідомлялося раніше, 2016 року розглядалися 11 обленерго, які зможуть працювати за RAB-тарифами.

Енергопостачальні компанії (обленерго) Власники ПАТ "Полтаваобленерго" Костянтин Григоришин - 48,8% Ігор Коломойський - 48,8% ПАТ "Вінницяобленерго" Костянтин Григоришин - 72,4% ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка — Макар Пасенюк) - 25,0% ПАТ "Чернігівобленерго" Костянтин Григоришин – 36,5% Ігор Коломойський - 36,5 % ПАТ "Сумиобленерго" Костянтин Григоришин - 34% Ігор Коломойський - 34% Держава - 25% ПАТ "Львівобленерго" Ігор Суркіс - 89,1% ПАТ "Кіровоградобленерго" VS Energy (росіяни Гінер, Бабаков, Воєводін) - 83% ПАТ "Київобленерго" VS Energy (росіяни Гінер, Бабаков, Воєводін) - 89,1% ПАТ "Прикарпаттяобленерго" Ігор Суркіс - 88% ПАТ "Дніпрообленерго" Рінат Ахметов - 51,5% Костянтин Григоришин - 8% Ігор Коломойський - 8% Держава - 25% ПАТ "Київенерго" Рінат Ахметов - 72,4% Держава - 25% ПрАТ ЦЕК Костянтин Григоришин

Нагадаємо, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.

Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Прем’єр-міністр Гройсман заявив, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Тим не менш, постанова була опублікована у тій редакції, яку і запропонувала НКРЕ.

На думку експерта з енергетики Андрія Геруса, запровадження нових тарифів дасть можливість власникам обленерго отримувати близько 30 млрд грн щорічно, оскільки "такий RAB-тариф збільшить тариф обленерго у 3 рази".

Також він наголошує, що "cтара база" активів обленерго була оцінена за новою методикою і через це їх вартість зросла удвічі.

Крім цього, він вважає, що ставка 12,5% на нову базу не буде спонукати обленерго інвестувати в розвиток мереж, оскільки банки пропонують вищі відсоткові ставки за вкладами.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Стимулююче тарифоутворення або RAB-регулювання – система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій у розвиток та модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.

За стимулюючого тарифоутворенні тариф для обленерго встановлюється на три, а в подальшому на кожні п’ять років та не збільшується протягом зазначених періодів.

Економічна правда