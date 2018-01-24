Плюс 30 мільярдів олігархам: рішення про RAB-тарифи вступило в силу
Кабінет міністрів опублікував постанову, якою затверджується нова методика, що дозволить запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.
Постанова про внесення змін до попередньої постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, була опублікована в газеті "Урядовий кур’єр" і набула чинності з 10 січня.
Постановою закладається в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5% річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).
Фактично це означає, що обленерго, для яких буде запроваджене RAB–регулювання, зможуть додатково отримувати 12,5% дохідності на старі активи, які у них є, і на нові активи (все те, що вони побудують після запровадження нового регулювання).
Попередньою версією постанови передбачалося встановити 14,79% дохідності на нову базу і 5% - на стару базу.
Втім, попередня версія постанови не була опублікована урядом, і не вступала в силу.
Поточна редакція опублікована, вступила в силу, і НКРЕ вже може встановлювати нові RAB-тарифи для обленерго з нового кварталу (з 1 квітня 2018 року).
Рішення про переведення окремих обленерго на стимулюючі тарифи прийматиметься Нацкомісією у ручному режимі.
Які енергокомпанії будуть переведені на нові тарифи - поки невідомо.
Як повідомлялося раніше, 2016 року розглядалися 11 обленерго, які зможуть працювати за RAB-тарифами.
|
Енергопостачальні компанії (обленерго)
|
Власники
|
ПАТ "Полтаваобленерго"
|
Костянтин Григоришин - 48,8%
Ігор Коломойський - 48,8%
|
ПАТ "Вінницяобленерго"
|
Костянтин Григоришин - 72,4%
ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка — Макар Пасенюк) - 25,0%
|
ПАТ "Чернігівобленерго"
|
Костянтин Григоришин – 36,5%
Ігор Коломойський - 36,5 %
|
ПАТ "Сумиобленерго"
|
Костянтин Григоришин - 34%
Ігор Коломойський - 34%
Держава - 25%
|
ПАТ "Львівобленерго"
|
Ігор Суркіс - 89,1%
|
ПАТ "Кіровоградобленерго"
|
VS Energy (росіяни Гінер, Бабаков, Воєводін) - 83%
|
ПАТ "Київобленерго"
|
VS Energy (росіяни Гінер, Бабаков, Воєводін) - 89,1%
|
ПАТ "Прикарпаттяобленерго"
|
Ігор Суркіс - 88%
|
ПАТ "Дніпрообленерго"
|
Рінат Ахметов - 51,5%
Костянтин Григоришин - 8%
Ігор Коломойський - 8%
Держава - 25%
|
ПАТ "Київенерго"
|
Рінат Ахметов - 72,4%
Держава - 25%
|
ПрАТ ЦЕК
|
Костянтин Григоришин
Нагадаємо, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.
Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.
Прем’єр-міністр Гройсман заявив, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.
Тим не менш, постанова була опублікована у тій редакції, яку і запропонувала НКРЕ.
На думку експерта з енергетики Андрія Геруса, запровадження нових тарифів дасть можливість власникам обленерго отримувати близько 30 млрд грн щорічно, оскільки "такий RAB-тариф збільшить тариф обленерго у 3 рази".
Також він наголошує, що "cтара база" активів обленерго була оцінена за новою методикою і через це їх вартість зросла удвічі.
Крім цього, він вважає, що ставка 12,5% на нову базу не буде спонукати обленерго інвестувати в розвиток мереж, оскільки банки пропонують вищі відсоткові ставки за вкладами.
ВАЖЛИВО ЗНАТИ
Стимулююче тарифоутворення або RAB-регулювання – система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій у розвиток та модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.
За стимулюючого тарифоутворенні тариф для обленерго встановлюється на три, а в подальшому на кожні п’ять років та не збільшується протягом зазначених періодів.
Економічна правда