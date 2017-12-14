OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чиновниках на "бляхах", транше МВФ и новой авиакомпании.

О новой авиакомпании. С апреля 2018 национальный авиаперевозчик SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы, а с мая - внутренние и международные регулярные рейсы.

Об ограничении посылок. Почтовые операторы просят президента Петра Порошенко ветировать закон об изменениях в Налоговый кодекс, регламентирующий ограничение на беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая.

О криптовалютах. Житель Нью-Джерси совершил вооруженное нападение, чтобы похитить 1,8 миллиона долларов в криптовалюте Ethereum.

Об учетной ставке. Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.

Об инфляции. В НБУ допускают, что в конце 2017 года инфляция в Украине может достичь 13,6%.

О транше МВФ. Следующий транш от Международного валютного фонда может поступить в Украину во втором квартале 2018 года.

О чиновниках на "евробляхах". В декларациях чиновников за 2016 год насчитали 295 автомобилей на европейских номерах.

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