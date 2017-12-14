Годовая инфляция может достичь 13,6% - НБУ

В конце 2017 года инфляция в Украине может достичь 13,6%.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

По его словам, ранее прогнозируемый уровень инфляции сохранился и ее скорость замедляется, как и ожидал Нацбанк.

Однако каков будет уровень инфляции в будущем году говорить еще рано.

Регулятор планирует дать предварительные результаты подсчетов в конце января будущего года.

"В октябре мы обнародовали прогноз инфляции в 12,2%. Мы подчеркиваем, что инфляция будет замедляться и она действительно замедляется ... К концу года инфляция будет находиться в диапазоне между 12,2 и сегодняшней цифрой", - заявил Сологуб.

По его словам, инфляционный прогноз на следующий год будет опубликован в конце января 2018 года.

Как сообщалось, 14 декабря Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%. Такое решение было принято в связи с усилением инфляционных рисков и для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.

В ноябре 2017 она составляла 13,6% годовых.

Экономическая правда