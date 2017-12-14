Госслужащие задекларировали 300 "евроблях" в 2016 году - СМИ

В декларациях чиновников за 2016 год насчитали 295 автомобилей на европейских номерах.

Об этом сообщает BIHUS.Info.

Так, задекларированное имущество принадлежит иностранным гражданам или компаниям.

Самыми популярными "евробляхи" оказались в Закарпатской, Львовской и Киевской областях. Только в этих 3 областях задекларировано почти 60% автомобилей.

Но автомобили стали не единственным задекларированным имуществом с иностранными номерами.

Так, журналисты обнаружили в декларациях народных депутатов яхту Bavaria 44 и самолет, принадлежащие иностранным компаниям.

Напомним, 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады. Митингующие требовали изменить законодательство таким образом, чтобы сделать возможным регистрацию своих автомобилей в Украине по приемлемой для граждан Украины цене.

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