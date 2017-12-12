OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О национальном лоукосте, ВВП и убытках от аннексии Крыма.

Об инфляции. На конец 2017 года инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее.

О госкомпаниях. Министерство экономического развития и торговли предлагает обязать предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год.

О Нацкомиссии по тарифам. Президент Петр Порошенко назначит временными членами НКРЭКУ лиц, которые будут лояльными к позиции власти.

Об Ахметове. Крупнейший оператор фиксированной связи и интернета "Укртелеком" одержал победу в суде первой инстанции по иску против Ощадбанка.

Об убытках от аннексии Крыма. Генеральная прокуратура направила информацию в Международный уголовный суд о незаконном присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в аннексированном Крыму.

О ВВП. Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 3,5% в 2018 году.

О национальном лоукосте. Новая авиакомпания SkyUp будет выполнять в том числе и бюджетные перевозки, и таким образом сможет претендовать на статус национального бюджетного перевозчика.

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