ВВП Украины вырастет на 3,5% - Moody’s

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 3,5% в 2018 году.

Об этом говорится в отчете агентства.

"Рост ВВП ускорится до 3,5% в следующем году с 2,0% в 2017 году", - прогнозирует агентство.

Moody's считает, что экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться после глубокой рецессии в 2014-15 годах, а инфляция будет снижаться.

"Внутренний спрос был слабым, но будет расти в 2018 году. Событийные риски остаются высокими, внешняя ликвидность и банковская система слабы", - отмечает агентство.

Moody's считает, что геополитический риск связан с потерей территориального суверенитета, как в Крыму, так и на Донбассе, где боевые действия никогда полностью не прекращались, несмотря на соглашение о прекращении огня в Минске, которое было подписано в феврале 2015 года.

Напомним, 1 декабря Кабинет Министров принял изменения основных прогнозных показателей экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы.

Согласно прогнозу рост ВВП в 2018 году ожидается на уровне 3%, в 2019 году — 3,6%, в 2020 году — 4%.

Наряду с этим, ожидаемый индекс потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на 2018 год прогнозируется на уровне 109%, 2019 — 106,5%, в 2020 году — 105%.

Уровень безработицы в 2018 году согласно прогнозу снизится до 9,1%, в 2019 году — 8,9% и в 2020 году — 8,5%.

Ожидается, что рост реальной заработной платы в 2018 году составит 9,6%.

Экономическая правда