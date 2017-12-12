Порошенко назначит в Нацкомиссию по тарифам лояльных людей - источник

Президент Петр Порошенко назначит временными членами НКРЭКУ лиц, которые будут лояльными к позиции власти.

Об этом Экономической правде сообщил источник в правительстве.

По его информации, новыми (временными) членами НКРЭКУ будут назначены:

Виктория Морозова, действующий член НКРЭКУ, у которой закончились полномочия. Она будет уволена и переназначена, как временный член НКРЭКУ с полномочиями.

Оксана Кривенко, заместитель директора департамента НКРЭКУ по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

"Профессиональный карьерный чиновник. Думаю, она не будет выражать особое мнение по каким-то решениям и будет подписывать все решения. Тем более, что она будет зависима от того, чтобы после временного срока вновь вернуться на какую-то работу в НКРЭКУ ", - сообщил собеседник.

Кривенко - одна из руководителей департамента, который разрабатывал и вводил абонплату на газ.

Антон Гудаченко, который пришел в НКРЭКУ вместе с Дмитрием Вовком (председателем НКРЭ - ред) в январе 2015 года, был его советником, затем заместитель директора департамента.

Гудаченко работал в аудиторской компании Ernst&Young (2007 - 2012), затем в "Метинвесте" Рината Ахметова (2012-2014).

Жена Гудаченко, Ярослава Помилуйко, с 2015 года является финансовым директором Центрэнерго.

По словам источника ЭП, Гудаченко оправдывал абонплату за газ и давал заведомо ложные утверждения, что от введения абонплаты размер тарифа не растет.

"Гудаченко - человек Вовка. Здесь декларация за 2016 год, там уже упоминается его жена, как член правления ПАО "Центрэнерго". То есть у него очевиден конфликт интересов. Кроме того, он не отвечает требованиям статьи 7 Закона "О НКРЭКУ" (не имеет 5 лет опыта в энергетике или коммунальных услугах) ", - уверяет собеседник ЭП в правительстве.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", предоставив президенту полномочия временно назначать членов комиссии на вакантные должности.

Как сообщалось, в конце ноября НКРЭКУ утратила кворум вследствие увольнения одного из членов регулятора.

Вместе с тем номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ была сформирована со значительным опозданием и недавно приступила к работе.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Экономическая правда