По три в одни руки. Почему парламент ввел лимит на посылки и как это будет работать

Парламент ограничил безналоговый импорт тремя посылками по 150 евро. Обычные люди этого не заметят, дельцы потеряют доход, ассортимент импортных товаров сузится.

Что случилось? Парламент ухвалив закон, яким обмежив безподаткове ввезення товарів в Україну трьома посилками на місяць до 150 євро кожна на адресу одного одержувача. Четверта і всі наступні посилки будуть обкладатися податком на додану вартість — 20%, митом — 10%, а деякі категорії товарів — акцизом. Обкладатися податком буде вся сума митної вартості товарів у посилці. Навіть якщо товар у четвертій посилці буде коштувати 1 євро, податки все одно доведеться заплатити.

Сколько посылок можно получить без уплаты налогов? Зараз громадянин України може без сплати податків отримати на своє ім'я необмежену кількість посилок митною вартістю до 150 євро кожна. Якщо митна вартість товару в посилці перевищує 150 євро, одержувач платить ПДВ, мито та акциз тільки з суми перевищення.

Сколько посылок украинцы получают из-за границы за год? За даними дослідження GfK, у 2017 році українці в середньому отримували з-за кордону по тринадцять посилок, у 2016 році — по десять.

Сколько украинец платит за зарубежное онлайн-заказ? Середня вартість замовлення у 2017 році становила 1 291,57 грн або 40 євро. Максимальна середня вартість замовлення — 1 906,95 грн або близько 59 євро.

Почему парламент ввел это ограничение? Безподаткове ввезення необмеженої кількості товарів у посилках з лімітом 150 євро деякі підприємці перетворили на схему з ухилення від сплати податків. Більш того, ця можливість давно перетворилася на бізнес-модель. Наприклад, багато відомих інтернет-магазинів одягу перебувають за кордоном, але через інтернет продають товари кінцевим споживачам в Україні. Магазини відправляють покупцям одяг у посилках в рамках ліміту. Такі інтернет-магазини заробляють в Україні, але не платять тут податки. Навіть звичайні фізичні особи замовляють за кордоном партії товарів, дроблять їх, щоб потрапити в ліміт 150 євро і не заплатити податки, а в Україні продають товар через дошки оголошень або маркетплейси. Щомісячні доходи "підприємців" від такої діяльності сягають десятків тисяч гривень.

Когда закон вступит в силу? Якщо президент підпише закон, обмеження почне діяти з 1 січня 2018 року. Про це в коментарі ЕП заявив автор поправки народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко. Тимчасом прес-служба "Нової пошти" пише, що норма почне діяти з 1 січня 2019 року. Фахівці компанії пояснюють це тим, що запуск норми з 1 січня 2018 року суперечить податковому законодавству — принципу стабільності. Підпункт 4.1.9 Податкового кодексу передбачає, що зміни в елементи податків і зборів не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду.

Сколько придется платить за посылки? Якщо вартість посилки перевищує 150 євро, її одержувач платить в бюджет близько 32% від суми перевищення: 10-відсоткове мито і 20% ПДВ, а також акциз, якщо товар підакцизний. Наприклад, митниця оцінила товар 250 євро. Якщо від цієї суми відняти 150 євро, суму мінімального безподаткового ввезення, вийде 100 євро. Помноживши її на 32%, вийде 32 євро. Саме стільки одержувач повинен заплатити в бюджет. Після набрання чинності новою нормою за перевищення за першими трьома посилками на місяць одержувач буде платити за тією ж формулою. За четверту і наступні посилки одержувач буде платити податки з усієї митної вартості товару.

Кто и как определяет стоимость посылки? Митну вартість визначає митний пост Державної фіскальної служби. Він визначає фактурну вартість товарів, що переміщуються через кордон. При цьому митний пост керується статтею 368 Митного кодексу та пунктом 1.2 порядку №581. Там написано, що фактурна вартість — це зазначена у рахунку-фактурі ціна на товар, який переміщується через митний кордон України. Митний пост може включити вартість пересилання у митну вартість. Така ймовірність особливо велика, якщо ціна пересилання вказана на самій посилці.

Где и как получить посылку, "дорогую" за 150 евро? Якщо посилка підлягає оподаткуванню, адресату відправлення надходить поштове повідомлення. Щоб отримати посилку, людина повинна прийти на митний пост, заповнити декларацію, форма М-16, сплатити податки у відділенні банку і пред'явити квитанції співробітнику митного поста.

Кто будет учитывать посылки? На момент підготовки статті ДФС, "Нова пошта", "Укрпошта" та інші учасники ринку, опитані "Економічною правдою", не змогли відповісти на це питання. Тимчасом один із спікерів на умовах анонімності припустив, що з метою врахування міжнародних поштових відправлень ДФС і Державна прикордонна служба налаштують взаємодію власних відповідних реєстрів. Місяць тому Мінфін оголосив про намір представити законопроект про детінізацію ринку поштових пересилань. Він хоче покласти на поштових операторів відповідальність за облік посилок громадян і стягування з них податків.