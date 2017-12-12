Рост цен по итогам 2017 года окажется выше прогноза - НБУ

На конец 2017 года инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее.

Об этом говорится в сообщении Национального банка со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Потребительская инфляция в ноябре ожидаемо замедлилась до 13,6% в годовом измерении с 14,6% в октябре 2017 года.

В месячном измерении рост потребительских цен также замедлился до 0,9% с 1,2% в октябре.

Как сообщают в НБУ, фактическая инфляция превысила прогноз, опубликованный в "Инфляционном отчете" за октябрь 2017 года, в связи с более высокими темпами роста цен на продукты питания.

"Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "Инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что на конец 2017 года инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее", - сказано в сообщении.

Напомним, 26 октября Национальный банк ухудшил прогноз по инфляции на 2017 год с 9,1% до 12,2%.

В Нацбанке прогнозируют, что по итогам 2018 года инфляция составит 7,3% (предыдущий прогноз – 6,0%). Прогноз инфляции на 2019 год остался неизменным – 5,0%.

Экономическая правда