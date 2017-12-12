Луценко назвал сумму убытка от захвата предприятий Крыма

Генеральная прокуратура направила информацию в Международный уголовный суд о незаконном присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в аннексированном Крыму.

Об этом сказал на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передают Українські Новини.

"Нами передано 2 новых информационных письма в Международный уголовный суд", - сообщил он.

По его словам, общий ущерб от национализации РФ украинского имущества составляет 1 трлн гривен.

В частности, Россией присвоены около 4 тыс. госпредприятий, зафиксировано также 10 фактов присвоения частного имущества крымчан.

Луценко также сообщил, что по ходатайству украинской прокуратуры в Крыму арестовано имущества на 1,6 млрд гривен.

Кроме того, генпрокурор отметил, что планируется создать совместную следственную группу с правоохранителями Болгарии, Румынии, Грузии и Турции для расследования факта нанесения экологического ущерба для экосистемы Черного моря при строительстве Россией Керченского моста.