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Луценко назвал сумму убытка от захвата предприятий Крыма

Вторник, 12 декабря 2017, 13:50

Генеральная прокуратура направила информацию в Международный уголовный суд о незаконном присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в аннексированном Крыму.

Об этом сказал на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передают Українські Новини.

"Нами передано 2 новых информационных письма в Международный уголовный суд", - сообщил он.

По его словам, общий ущерб от национализации РФ украинского имущества составляет 1 трлн гривен.

В частности, Россией присвоены около 4 тыс. госпредприятий, зафиксировано также 10 фактов присвоения частного имущества крымчан.

Луценко также сообщил, что по ходатайству украинской прокуратуры в Крыму арестовано имущества на 1,6 млрд гривен.

Кроме того, генпрокурор отметил, что планируется создать совместную следственную группу с правоохранителями Болгарии, Румынии, Грузии и Турции для расследования факта нанесения экологического ущерба для экосистемы Черного моря при строительстве Россией Керченского моста.

Луценко бизнес
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