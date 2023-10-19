Foxconn і Nvidia об'єднались для будівництва "фабрик штучного інтелекту"

reuters

Найбільший у світі контрактний виробник електроніки, тайванська Foxconn, побудує центр обробки даних нового типу з використанням чипів і програмного забезпечення Nvidia для низки додатків, включаючи безпілотне водіння авто.

Про це компанії оголосили 18 жовтня, пише Reuters.

Виступаючи на одній сцені на щорічній технологічній виставці Foxconn в Тайбеї, голова Foxconn Лю Янг-Вей і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявили, що їхні компанії будуть будувати ці "фабрики ШІ" разом.

"З'явився новий тип виробництва - виробництво інтелекту. А центри обробки даних, які його виробляють, є фабриками ШІ", - сказав Хуанг, додавши, що Foxconn має досвід і масштаби, щоб будувати їх по всьому світу.

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Nvidia, найдорожча в світі компанія-виробник мікросхем, заявила, що фабрики ШІ будуть використовувати її чипи і програмне забезпечення, включаючи її передовий суперчип GH200, який їй заборонено продавати в Китаї.

Ця заява з'явилася після того, як напередодні Nvidia заявила, що нові експортні обмеження США також заблокують продаж двох менш потужних висококласних чипів ШІ, які вона створила для китайського ринку, а також одного з найсучасніших ігрових чипів.

Акції Nvidia потроїлися в 2023 році, що дало компанії ринкову вартість понад 1 трлн дол, завдяки ажіотажу навколо центральної ролі чипів компанії в ШІ-галузі.

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Натомість Foxconn, найбільший постачальник iPhone компанії Apple, хоче повторити свій рівень успіху в складанні персональних комп'ютерів і смартфонів, розширюючи свою діяльність на виробництво електромобілів для інших компаній.

У січні Foxconn і Nvidia оголосили про партнерство з розробки платформ для автономних транспортних засобів, в рамках якого Foxconn вироблятиме електронні блоки управління для автомобілів на основі чипу DRIVE Orin від Nvidia для продажу на світовому ринку.

Також 18 жовтня Foxconn представила новий електричний вантажний фургон під назвою Model N, шостий прототип в рамках програми розвитку електромобілів, яка ставить перед собою амбітні цілі, але поки що має лише обмежене число замовлень.

Початково націлившись на 5% світового ринку електромобілів і еквівалент 33 млрд дол доходу від виробництва електромобілів і компонентів до 2025 року, Foxconn має агресивні довгострокові амбіції - виготовити майже половину електромобілів у світі.

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Економічна правда