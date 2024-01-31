Індія знижує тарифи, заохочуючи Apple та інші компанії переносити виробництво в країну 

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Індія знижує податки на імпорт компонентів мобільних пристроїв, щоб стимулювати виробництво смартфонів. Транснаціональні компанії все частіше розглядають країну як глобальну виробничу базу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляють, уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді пізно ввечері у вівторок 30 січня оголосив, що знижує тарифи на компоненти, включаючи пластикові та металеві механічні деталі, гнізда для SIM-карт і гвинти.

Моді намагається створити умови в який компанії переноситимуть виробництво з Китаю до Індії.

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Водночас уряд намагається побудувати екосистему внутрішніх постачальників, щоб забезпечити більшу частину ланцюжка створення саме для Індії. Це підвищить субʼєктність індійських постачальників, не перетворюючи крану у звичайну базу для виробництва.

Проєкт премʼєра Моді мав деякі перші успіхи, і Apple є однією з компаній, які збільшили виробництво в країні. Зараз на Індію припадає понад 7% світового виробництва iPhone.

Apple вивчає способи зменшити свою залежність від Китаю, оскільки напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном продовжує зростати. Її давні партнери, які виробляють більшість iPhone у світі на заводах у Китаї, за останні роки швидкими темпами додали складальні лінії в Індії.

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Нагадаємо:

В'єтнамський виробник електромобілів "VinFast" підписав угоду про створення своїх перших виробничих потужностей в Індії.

Індія прагне дистанціюватись від Росії як свого найбільшого постачальника зброї, після того, як війна РФ проти України підірвала здатність постачати комплектуючі та запчастини.