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Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ

П'ятниця, 8 грудня 2023, 09:00 - Ігор Пилипів

Компанія Apple спільно зі своїми постачальниками планують випускати понад 50 млн iPhone в Індії щороку у найближчі 3 роки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. 

Видання, посилаючись на власні джерела зазначає, що компанія та її постачальники планують виробляти понад 50 млн iPhone в Індії щороку протягом наступних двох-трьох років, після чого планується виробництво додаткових десятків мільйонів одиниць.

Раніше повідомлялось, що ключовий постачальник для Apple - Foxconn - розпочинає виробництво iPhone 15 на заводі в Індії.

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Нагадаємо:

Компанія Apple готує кілька нових моделей та оновлень на початок наступного року, щоб припинити спад продажів Mac та iPad, прагнучи побороти падіння продажів падіння продажів Mac і iPad.

Apple Індія компанії
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