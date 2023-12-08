Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ
П'ятниця, 8 грудня 2023, 09:00 -
Компанія Apple спільно зі своїми постачальниками планують випускати понад 50 млн iPhone в Індії щороку у найближчі 3 роки.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Видання, посилаючись на власні джерела зазначає, що компанія та її постачальники планують виробляти понад 50 млн iPhone в Індії щороку протягом наступних двох-трьох років, після чого планується виробництво додаткових десятків мільйонів одиниць.
Раніше повідомлялось, що ключовий постачальник для Apple - Foxconn - розпочинає виробництво iPhone 15 на заводі в Індії.
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Нагадаємо:
Компанія Apple готує кілька нових моделей та оновлень на початок наступного року, щоб припинити спад продажів Mac та iPad, прагнучи побороти падіння продажів падіння продажів Mac і iPad.
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