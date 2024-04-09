Тайванські корпорації задумались про закордонні штаб-квартири на випадок нападу Китаю – FT

Кілька великих тайванських виробників розглядають можливість створення запасних штаб-квартир за кордоном, аби гарантувати продовження роботи в разі нападу Китаю на Тайвань.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

"Тайванські контрактні виробники протягом десятиліть формували основу глобальних ланцюгів постачання електронних пристроїв та їх компонентів.

Ці попередні плани підкреслюють, що глобальні зусилля з убезпечення ланцюгів постачання змушують компанії, які відіграють життєво важливу роль, особливо для технологічних продуктів, вносити значні зміни", - пише газета.

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"У нас є клієнти, які розглядають або планують створення другої штаб-квартири", - сказав керівник тайванського офісу консалтингової компанії KPMG Рауні Куо.

За його словами, компанії, що займаються виробництвом, "наразі шукають місце для другої штаб-квартири в південно-східній Азії, на випадок, якщо на Тайвані трапиться надзвичайна ситуація, щоб мати альтернативну систему управління за кордоном, яку вони могли б негайно активувати".

За словами кількох осіб, які беруть участь в обговоренні, серед компаній, які розглядають варіанти створення другої штаб-квартири за кордоном, є Lite-On і Qisda, які виробляють електронні компоненти і пристрої для споживчих, телекомунікаційних, автомобільних і медичних застосувань.

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Китай вважає Тайвань частиною своєї території і погрожує анексувати його, якщо Тайбей чинитиме опір об'єднанню протягом невизначеного часу.

Хоча тайванські експерти вважають напад Китаю малоймовірним у найближчій перспективі, посилення тиску з боку Пекіна і тактика військового залякування призвели до того, що багато іноземних компаній і клієнтів тайванських груп розпочали планування на випадок надзвичайних ситуацій.

Через зростання витрат у Китаї, торговельну війну між США і Китаєм та вимоги клієнтів "відвести ризики" від Китаю, такі групи, як Foxconn і Pegatron (головні постачальники для Apple), розширюють свою діяльність у Південно-Східній Азії, Індії, Мексиці, США та Європі замість Китаю, де традиційно була зосереджена більша частина їхніх виробничих потужностей.

Керівник глобальної консалтингової компанії на Тайвані, який говорив на умовах анонімності, сказав, що багато компаній все ще зосереджені на географічній диверсифікації виробництва, а інші зміни, такі як створення резервних структур, відбуватимуться і надалі.

"Але дискусії про резервні штаб-квартири почалися на найвищому рівні в найбільших групах", - сказав він.

Фінансовий директор однієї компанії сказав, що його група розглядає можливість розміщення другої штаб-квартири в Сінгапурі, оскільки група розширює виробництво в двох країнах Південно-Східної Азії.

Інші учасники подібних дискусій говорили, що Сінгапур, Японія, Швейцарія або Нідерланди є можливими варіантами для створення другої штаб-квартири.

При цьому серед потенційних варіантів вони виключають США - хоча це великий ринок для тайванських технологічних компаній, ця країна не є підходящим місцем для другої штаб-квартири з податкових міркувань, розповіли співрозмовники.

Економічна правда