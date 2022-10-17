Підтримати енергетичний фронт може кожен. Все, що треба знати про економію електроенергії

Росія нищить енергетичну інфраструктуру України. Як економити енергоносії та допомогти енергетикам.

За останній тиждень українська енергосистема піддалась масштабним ракетним обстрілам з боку росіян. Як наслідок, в багатьох регіонах країни спостерігалися проблеми з безперебійним забезпеченням електроенергією.

Завдяки героїзму енергетиків відновити енергопостачання вдалося в рекордно короткі терміни, проте в поточних умовах треба завжди бути готовими до нових атак ворога, відповідно і до проблем з електроенергією.

Саме тому споживачі, за можливості, повинні допомагати енергетикам: раціонально використовувати електроенергію та зберігати тепло, аби полегшити балансування енергосистеми, даючи спеціалістам час на її відновлення у разі нових пошкоджень.

ЕП зібрала поради щодо економії електроенергії та тепла від профільних експертів, Міністерства енергетики, НЕК "Укренерго" та компанії YASNO.

Чому цієї зими вкрай необхідно економити?

Перший аргумент суто прагматичний. Громадяни які свідомо обмежують споживання електроенергії, заощаджують власні кошти, адже за підсумками місяця рахунки в платіжці будуть меншими.

Другий – державницький. В складний для країни час, зменшення споживання електроенергії – це економія вугілля, яке взимку спалюватимуть теплові електростанції для виробництва електрики. Після тимчасової втрати Запорізької АЕС це питання стало, як ніколи актуальним.

Третій аргумент – соціальний. Оптимізація споживання електроенергії зберігає енергосистему від перенавантаження та дає змогу енергетикам прискорити її відновлення. Якщо цього не робити, багато користувачів довший час лишатимуться без світла.

Річ у тім, що після знищення чи пошкодження інфраструктури російськими ракетами, аби повернути світло українцям, фахівці знеструмлюють одну лінію та заживлюють споживачів через резервну. Проте резервна менш надійна та не завжди може витримати велике навантаження.

Саме тому після обстрілів енергетики часто просять зменшити споживання електроенергії. Годинами пік, коли споживання традиційно є найбільшим є: з 8:00 ранку до 11:00 дня та з 17:00 вечора до 23:00 ночі.

В цей час бажано зменшити використання найбільш енергоємних побутових приладів.

Це дає змогу енергетикам швидше полагодити виведене з ладу обладнання, а диспетчерам – уникнути так званих "віялових" відключень споживачів. А якщо уникнути їх не вдасться?

Як дізнатися, чи будуть відключати електроенергію на моїй вулиці?

У разі необхідності проведення "віялових" відключень диспетчерський центр "Укренерго" визначає величину та тривалість обмежень і передає дані в обленерго. А вже останні застосовують обмеження до споживачів на місцях.

Інформацію про відключення обленерго публікують на власних сайтах, а окремі сповіщають громадян у "особистих кабінетах" споживачів або через чат-боти різних месенджерів.

Для зручності Міністерство енергетики зібрало контакти всіх постачальників на одній сторінці. Крім того, на днях компанія YASNO запустила Telegram-бот, який повідомлятиме підписників про графіки та географію відключень електроенергії.

Економія енергоносіїв: на що звернути увагу в першу чергу?

Аби зменшити навантаження на енергосистему в години пік, і не тільки, необхідно змінити підхід та час використання найбільш енергоємних приладів. На кожному з них виробником вказана потужність споживання.

Як вказують в Міністерстві енергетики, найбільше електроенергії споживають варильна поверхня – 7,5 кВт-год, електрична тепла підлога – 3,8 кВт-год, сушильна машина – 3,3 кВт-год та духова шафа від 2,5 до 4 кВт-год.

Тому за можливості краще максимально зменшити використання цих побутових приладів або в крайньому разі – вмикати їх не в години пікового навантаження.

Від 1,5 кВт-год до 2,5 кВт-год споживає побутовий бойлер, тому нагрівати воду ним радять безпосередньо перед її використанням.

"Якщо бойлер ввімкнений цілодобово, то це значно збільшує споживання електроенергії, а гаряча вода все одно використовується лише у разі потреби. Наприклад прийняти душ або помити посуд", – кажуть в компанії YASNO.

Порохотяг, який споживає від 1,4 кВт-год до 2,5 кВт-год, час від часу можна заміняти звичайним віником. Також для економії електроенергії можна відмовитись чи обмежити використання фена, плойки, праски (від 1 кВт-год до 2,2 кВт-год) та інших приладів для укладання волосся.

Посудомийна машина теж споживає багато – від 0,8 до 1,9 кВт-год, тому посуд можна помити, набираючи воду у миску.

Якщо вдома встановлена енергоємна електрична плита, то для підігріву їжі краще використовувати мікрохвильовку. Вона споживає менше електроенергії, оскільки на розігрів їжі витрачається менше часу.

Кондиціонери та обігрівачі бажано вмикати для обігріву лише вночі, коли споживання по всій країні відчутно зменшується.

Що стосується пральних машин, то у більшості з них є функція "відкладене прання", тому його також доцільно перенести на нічний час, запрограмувавши час старту.

Повербанки, акумулятори та інші системи накопичення енергії доцільно повністю заряджати вночі для використання вдень.

Лампи, світильники. Зменшити споживання можна, замінивши лампи розжарювання (від 0,1 кВт⋅год) на LED-лампи (від 0,009 кВт⋅год), а також вмикаючи світло лише у тій кімнаті, де знаходяться люди.

Як зберегти тепло?

В умовах, коли необхідно зменшити споживання електроенергії, важливо подбати про збереження тепла в житлових приміщеннях. Це особливо актуально з огляду на наближення зими, та попереджень влади про те, що температура у квартирах цього опалювального сезону буде меншою, ніж зазвичай.

Якщо в оселі вже встановлені склопакети, то це допоможе зберегти тепло та заощадити власні кошти. Проте, якщо вікна старі і в них є щілини, то варто вкласти ущільнювачі у рами та обробити скло силіконовим герметиком.

На вікно також можна наклеїти плівку, яка додатково зберігає тепло. Є економніший варіант – пакувальна плівка. Це та, що з "пухирцями".

Для підвищення ефекту від використання централізованого опалення, на стіни за батареями слід встановити тепловідбивний екран. Більш економний варіант – відбивач з алюмінієвої фольги та аркуша пакувального картону.

Переконайтеся у відсутності щілин між полотном дверей і дверними коробками. Якщо вони є, слід наклеїти ущільнювач за периметром дверних коробок.

Навіть якщо ви не полюбляєте килимові покриття, застеліть ними підлогу хоча б у тих кімнатах, де проводитимете найбільше часу взимку.

І бажано утеплювати не лише квартиру, а й себе. У гардеробі вже мають бути теплі шкарпетки, светри, термобілизна, пледи та ковдри. Зима обіцяє бути надскладною.