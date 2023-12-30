Головні події економіки 2023 року: що читачів ЕП цікавило найбільше

У 2023 році Економічна правда написала майже 11 тис новин. Всіх їх ми класифікували за вісьмома напрямками, щоб зрозуміти, що найбільше хвилювало читачів.

Найчастіше ЕП розповідала про події, які стосуються банків та фінансів. Проте, як виявилось, ця тема мала найменший глядацький інтерес, який більшою мірою був прикутий до корупційних скандалів, війни, катастроф і новин про тарифи.

Насправді, майже кожна третя новина так чи інакше пов'язана з темою фінансів – як державних, так і особистих. Проте вона ж – і найменш популярна серед читачів.

Відносна невелика увага приділялася колись традиційно гарячим темам про курс гривні, як-то його прогнозувало на 2024 рік Міністерство фінансів, чи новині про відмову від фіксованого курсу і переходу на частково плаваючий. Щось схоже було і в 2022-му році.

Причина цього явища, ймовірно, криється в тому, що майже два роки курс гривні щодо інших світових валют відносно стабільний. Тому і привертає до себе менше уваги. Також менше уваги, ніж рік тому, читачі приділяли темі санкцій і загалом новинам з російської економіки.

Можливо, українці втратили віру в те, що погіршення економіки в країні-агресорі може бути ключем до швидкого припинення війни.

Головні стовпи читацького інтересу у 2023 році – війна і катастрофи, теми тарифів і корупції.

Новини про руйнування і економіку війни в середньому набирали по 15 тис переглядів. Одним із рушіїв глядацького інтересу до цих тем стала серія повідомлень спочатку про збій в роботі мобільного оператора "Київстар", а потім – про всі роботи з його відновлення.

Тому не дивно, що кількаденні проблеми із зв'язком, відсунули на другий план інформацію, яка стосується збитків економіці, портам та енергооб'єктам.

Рубрики сортовані з гори до низу за рівнем глядацького інтересу (середньою кількістю переглядів). Вони були класифіковані за допомогою ChatGPT. Всього проаналізовано майже 11000 новин з 1 січня по 20 грудня 2023 року.

Незвичні акценти в темі корупції. Як показує аналіз новинної стрічки, скандал з закупівлею яєць по 17 грн для потреб армії, та інші гучні події, які були пов'язані з корупцією в Міноборони, хоч і були важливими, але залишилися позаду новин про корупцію деінде, але в ЗСУ.

Наприклад, інформація про митників, які наживалися на експорті зерна через тимчасовий зерновий коридор, або потенційні розкрадання гуманітарної допомоги чи при встановленні Тризуба на Батьківщині-Матері.

Так само в умовній рубриці, яку об'єднує теми агросектору, транспорту і торгівлі, найбільшою увагою читачів користувались не новини про польську блокаду кордону, розірвання угоди про "зерновий коридор", і подальше його відновлення Україною власними силами, а те, коли відкриють авіасполучення і відновлять роботу аеропорти.

Ці особливості можуть свідчити про те, що персоналізовані теми, які читачі приміряють до себе, продовжують домінувати в глядацькому інтересі над суспільно більш важливими.