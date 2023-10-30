Всі розділи
Укр / Рус

Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року

Понеділок, 30 жовтня 2023, 10:52 - Ігор Пилипів
 
getty images

Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова.

"Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС", – йдеться в повідомленні. 

Реклама:

Польські перевізники вимагають:

  • повернути українським перевізникам дозволи;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
  • окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • отримати доступ до системи "Шлях".

Додається, що раніше перевізники в Польщі обмежувались одним пунктом пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Економічна правда. 

Реклама:










Польща авто ЄС
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Мінінфраструктури розпочало тестування камер автофіксації в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" 28 жовтня 2023, 15:45
"Укрзалізниця" продовжила маршрут нового поїзда Варшава-Коломия 26 жовтня 2023, 16:09
В Україну заходить відомий польський бренд жіночого одягу 26 жовтня 2023, 12:31
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті