Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року

getty images

Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова.

"Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Додається, що раніше перевізники в Польщі обмежувались одним пунктом пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Економічна правда.

Реклама:



















