Перші авіарейси з України найімовірніше запустять до кінця року з трьох міст - Ryanair

Україна працює з експертами Ізраїлю щодо досвіду польотів цивільної авіації в умовах можливих атак безпілотників, ракет тощо, і з двох планів, які розглядаються щодо відновлення польотів з України - найімовірнішим виглядає кінець 2023 року.

Про це повідомив CEO авіакомпанії-лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року", - зазначив О'Лірі.

Він розповів, що Україна працює в цьому напрямку з експертами з Ізраїлю і їх досвідом щодо організації безпеки польотів.

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"Чи можемо ми переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними, що вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет і тому подібного, як це відбувається в Ізраїлі? Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір", - розповів О'Лірі.

За його словами, на сьогодні виглядає безпечним запуск обмеженої кількості рейсів до Києва і Львова. Крім того, як стверджує очільник Ryanair, вже незабаром авіарейси буде безпечно запустити й з Одеси.

"Два аеропорти неушкоджені та готові запрацювати завтра. Вони є у Києві та Львові. Ми думаємо, що аеропорт в Одесі також буде доступний досить скоро", - зазначив О'Лірі.

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Щодо того, куди прямуватимуть рейси з України, то, за словами СЕО Ryanair, основними містами, будуть, очевидно, Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам і Париж.

"Оскільки у нас є літаки, які базуються в цих містах, ми можемо просто розвернути ці літаки на обслуговування Києва та Львова. Це станеться, я думаю, протягом приблизно двох-шести тижнів (після відновлення дозволу на польоти, - ред.)", - сказав О'Лірі.

"Це буде близько 20 чи 25 європейських міст на рейсах з Києва, приблизно 10 – зі Львова, і наступні 5 міст - з Одеси", - додав він.

О'Лірі також повідомив, що авіакомпанія готова мати 10 літаків у Києві, близько п’яти літаків - у Львові й, можливо, один-два літаки в Одесі. Та подвоїти їх число протягом наступних 2-4 роки, у міру збільшення трафіку.

Нагадуємо:

У липні CEO Ryanair Майкл О'Лірі перебував в Україні для зустрічі з віцепрем'єром - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим, з представниками аеропортів "Бориспіль", "Львів", "Одеса". Після чого Ryanair анонсував масштабне повернення в Україну.

Зазначалося, що авіакомпанія бере зобов’язання, якщо EASA (European Union Aviation Safety Agency) підтвердить відкриття неба та в аеропортах буде конкурентоспроможна вартість, забезпечити 5 мільйонів пасажирських місць на літаках в Україні в перший рік.