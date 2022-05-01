Росіяни можуть вкрасти зерна в Україні на сотні мільйонів доларів – Мінагро

Російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

"Росіяни використовують тактику початку XX ст. з крадіжками зерна й вивезення його з України. На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сотень тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей", – сказав Висоцький.

За його словами, на цих територіях у фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для переробки (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько 1,5 млн тонн зернових.

"Це суттєвий запас. За міжнародними цінами, це коштує сотні мільйонів доларів. І є великий ризик, що це буде просто вкрадено і вивезено на користь Росії", – наголосив заступник міністра.

Раніше на сайті законодавчих зборів красноярського краю РФ було опубліковано текст про плани "експропріювати надлишки врожаю фермерів Херсонського регіону".

У МЗС України наголосили, що таке рішення законодавчих зборів красноярського краю РФ є нічим іншим, як прямим продовженням злочинної політики радянської влади, відповідальної за Голодомор 1932–1933 років та масовий штучний голод 1921–1923 і 1946–1947 років.

Економічна правда