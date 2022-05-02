Росіяни не змогли завести у Чечні викрадену з Мелітополя сільгосптехніку – її заблокували дистанційно

Росіяни не змогли скористатися викраденою в окупованому Мелітополі Запорізької області сільськогосподарською технікою - її заблокували дистанційно.

Про це пише СNN із посиланням на місцевого бізнесмена, якого видання не називає з міркувань безпеки.

За словами бізнесмена, російські військові на початку березня викрали всю техніку з дилерського центру "Агротек", який є дистриб'ютором виробника сільськогосподарської техніки John Deere.

Загалом було викрадено 27 одиниць техніки, награбоване оцінюють у 5 млн доларів.

За словами співрозмовника, серед російських військових є угрупування, які конкурують між собою за награбоване.

Як пише CNN, частину техніки доставили до сусіднього села, а іншу частину, згідно з даними GPS, відправили сушею в Чечню, що за 700 миль.

Востаннє за даними GPS її відстежили у селі Захан Юрт в Чечні.

"Коли загарбники загнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що навіть не можуть їх завести, бо комбайни були заблоковані дистанційно", - каже джерело видання.

CNN пише, що зараз сільгосптехніка залишається поблизу Грозного - викрадачі шукають спеціалістів, які могли б допомогти у тому, щоб привести її у робочий стан.

"Навіть якщо вони продадуть комбайни на запчастини, то зароблять", - каже джерело.

Економічна правда