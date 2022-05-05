Рублю тут не місце. Чи може Росія витіснити гривню з окупованих територій?

Окупанти хочуть ввести рублі на захоплених територіях. Як саме вони планують це зробити та як цьому протидіяти.

Частини Херсонської та Запорізької областей України вже два місяці перебувають під окупацією. В окремих населених пунктах ситуація на межі гуманітарної катастрофи, і вибратися звідти на підконтрольні українській владі території майже неможливо.

За час окупації мешканці Херсона, Енергодара, Нової Каховки та інших міст неодноразово доводили росіянам, що їх тут ніхто не чекав. Однак демонстрації мирних українців окупанти жорстко розганяють, а місцевих активістів – затримують.

Разом зі своїм баченням "демократії" агресори хочуть принести на окуповані частини України ще й свою "економіку". Ставленики рашистів повідомляли про наміри введення в обіг у непідконтрольних Україні районах російських рублів.

"Дерев'яний" у цій війні став ще одним видом зброї. Однак її РФ використовує не лише проти України, але й проти решти демократичного світу, зокрема вимагаючи проводити оплату за газ у рублях або намагаючись погасити ними свої зовнішні борги.

Чи з'явились в обігу рублі на тимчасово окупованих територіях, як росіяни планують витісняти українську валюту, та як цьому протистояти на місцевому рівні?

Для чого окупанти вводять рублі?

Запровадження "рублевої зони" – стандартний етап окупації Росією чужих територій. Такі дії вони проводили ще під час війни у Грузії. В Україні росіяни запровадили в обіг рублі практично одразу після так званого "референдуму" у Криму та в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Введення в обіг своєї валюти на захоплених територіях не приносить ніякої економічної вигоди для РФ.

Потенційна вигода від запровадження рублів на тимчасово окупованих після 24 лютого територіях України може полягати хіба в розширенні ринків збуту для деяких російських товаровиробників. Тобто, останні реалізовуватимуть свою продукцію в магазинах захоплених українських населених пунктів.

Однак ця вигода доволі примарна, враховуючи постійні бойові дії, та й скористатися нею зможуть лише декілька компаній, наближених до владної верхівки Кремля.

"Ключові цілі такого кроку – політична та психологічна. Послабити зв’язки окупованих територій з економікою України та створити враження економічних зв’язків з псевдореспубліками та Росією", – вважає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Витіснення гривні і запровадження "рублевої зони" на тимчасово окупованих територіях України суперечить нормам міжнародного права, зокрема порушує конвенції про закони та звичаї війни.

"Такі дії суперечать вимогам Гаазьких конвенцій, згідно з якими окупант має забезпечувати відновлення громадського порядку і безпеки з дотриманням чинних у країні законів", – пояснив в інтерв’ю ЕП голова Національного банку Кирило Шевченко.

Щойно в Нацбанку отримали інформацію про намагання окупантів запровадити свою валюту на тимчасово захоплених територіях, його представники одразу звернулися до Офісу генпрокурора та повідомили про такі дії міжнародну спільноту.

Чи рублі вже ходять на тимчасово окупованих територіях?

Попри гучні заяви росіян про те, що з 1 травня на окупованих ними територіях України в обіг вводиться рубль, українська гривня там продовжує залишатися єдиним платіжним засобом.

На 4 травня співрозмовники ЕП, які перебувають в окупованих Росією містах Херсонщини, не зустрічали жодних ознак переходу на російську валюту.

"В основному у містах зараз у нас одна валюта – гривня. Заяви були тільки на словах від нібито "голови" "Каховського адміністративного району", що треба буде "брати в обіг російський рубль". Але ніяких виплат чи пенсій у рублях не було", – ділиться Віктор з Нової Каховки.

"Знаю що деякі фірми зараз вже переводять свої програми додатково на курс російського рубля, але саме в Херсоні ним немає можливості щось оплатити. Пенсійний фонд в Херсоні закрили, але сказали що виплати літні люди ще будуть отримувати від України, а про пенсії в рублях взагалі нічого не чули", – розповіла Дарина з Херсона.

Те, що рублі так і не почали запроваджувати на окупованих територіях ЕП підтвердив і мер Херсона Ігор Колихаєв.

"Рублів в обігу поки немає. Російська армія отримує зарплату в рублях, вони йдуть в обмінник і там міняють ці рублі. В обігу ходять гривні, долари", – зазначив він.

Серед мешканців великих міст Херсонської та Запорізької областей ширяться чутки, що невеликі крамниці та АЗС на околицях окупованих міст або на адміністративній межі з Кримом вже приймають рублі у якості оплати чи оголосили про намір зробити це. Проте жоден з опитаних ЕП мешканців окупованих міст з такими випадками особисто не зустрічався.

Мешканці Херсона переповіли історії про те, як російські військові, просять місцевих обміняти їхні рублі на гривні.

"Вони (росіяни) часто ледь не жебракують – просять у кав’ярнях, щоб їх пригостили кавою або ще чимось, бо нормальних грошей у них немає", – переповідає почуте мешканка окупованого міста.

Можливості розрахуватися безготівково у російських військових на Херсонщині також немає: через вихід з РФ міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard їхні банківські картки за межами країни-агресора не працюють.

Як розповідають мешканці окупованих міст, платіжні картки, термінали та банкомати українських банків продовжують працювати та обслуговують потреби мешканців. Щонайменше, поки працює мобільний зв'язок та інтернет.

Що готують окупанти?

Наприкінці квітня проросійські медіа поширили заяву одного з рашистських гауляйтерів Херсонщини про те, що з 1 травня на цій території в обіг введуть російську валюту.

Окупанти заявляли, що протягом чотирьох місяців на Херсонщині триватиме "перехідний період", коли розплатитися можна буде як гривнями, так і рублями. По завершенню цього періоду українську валюту нібито виведуть з обігу.

Поки що російським рублем розрахуватися у регіоні неможливо, проте окупантів це не зупиняє і вони готують подальші кроки щодо переведення території у "рублеву зону".

Зокрема, у Каховці серед місцевих підприємців почали поширювати "повідомлення" про необхідність отримання "тимчасового дозволу" на діяльність від "військово-громадянської адміністрації" міста. У разі його відсутності росіяни погрожують підприємцям "санкціями, зокрема конфіскацією".

Ймовірно, "взяття на облік" підприємців підвищить контроль за їхньою діяльністю та дозволить примушувати їх користуватися рублями.

Як можуть вводити в обіг рублі?

На жаль, Україна вже має досвід введення рублів на окупованих територіях. У 2014 році це було зроблено на частині Донецької та Луганської областей, а також в анексованому Криму.

Як пояснив ЕП колишній член правління НБУ, алгоритм переходу на рублі в раніше окупованих регіонах України виглядав так: спочатку росіяни завозили туди готівку, яку роздавали пенсіонерам та бюджетникам. Разом з цим оголошувався вже згаданий "перехідний період", коли в обігу були гривні і рублі. Паралельно з цим підприємства на окупованих територіях зобов’язали відкривати рахунки у російських чи "республіканських" банках, а також конвертували гривневі залишки на їхніх рахунках у рублі. По закінченню перехідного періоду рубль витісняв гривню з обігу.

Для запровадження безготівкових рублевих розрахунків на окупованих територіях Донбасу росіяни відкрили там власні "центральні банки", які мало чим відрізнялись від звичайних комерційних.

Приміщення відділень українських комерційних банків окупанти грабували, встановлювали у них свою ІТ-інфраструктуру, переналаштовували платіжні термінали та банкомати на роботу з російською валютою.

Ймовірно, так само запровадження рубля може відбуватися й на окупованих після 24 лютого територіях, якщо РФ ще довгий час зберігатиме над ними контроль.

Що буде з банками?

Для повноцінного переходу у "рублеву зону" агресорам потрібні банки. Зрозуміло, що відділення українських установ, які знаходяться в окупованих містах, не зможуть допомагати Росії втілювати у життя її загарбницькі плани. Як мінімум тому, що ІТ-системи для обслуговування відділень, налаштовані на роботу з гривнею.

Тому росіяни вже задумуються над тим, щоб відродити на захоплених територіях роботу Сбєрбанку. Ймовірно, його можуть відкрити на базі відділень українського Ощадбанку.

У пресслужбі Ощадбанку цю інформацію відмовилися коментувати "з міркувань безпеки своїх співробітників, які залишилися на окупованих територіях".

Водночас мешканці окупованих міст розповіли ЕП, що відділення Ощадбанку продовжують працювати з населенням за українськими законами та в гривні. Зокрема, там можна провести розрахунки за комунальні послуги чи зняти готівку.

Безготівкова банківська інфраструктура в окупованих регіонах також працює.

"Банківські картки зараз працюють. Але ось нещодавно у нас не було зв’язку і тоді у магазинах можна було розрахуватися лише готівкою", – розповів Віктор з Нової Каховки.

"Низка відділень системно важливих українських банків продовжують працювати в областях України з частково захопленими територіями та/або з територіями проведення активних бойових дій", – повідомили в Національному банку.

Водночас в НБУ фіксують значне падіння кількості транзакцій через платіжні термінали українських банків в тих областях, де є тимчасово захоплені території.

Як протидіяти рублевому обігу?

Протидіяти намаганням окупантів ввести в обіг рубль майже неможливо. Хоча деякі українці розповідають, що навіть, якщо отримають рублі, то понесуть їх до обмінників, щоб обміняти на гривні.

"Якщо мені платитимуть в рублях, то я просто піду і обміняю їх на гривні. Інші, гадаю, зроблять те саме. Це такий невеликий акт протесту", – розповідають мешканці тимчасово окупованих міст.

Важливо, щоб українці які знаходяться на окупованих територіях розуміли, що навіть якщо росіяни захоплять місцеві банківські установи, то їх коштам на банківських рахунках, нічого не загрожує. Річ у тім, що ведення всіх рахунків та проведення операцій з ними відбувається централізовано, тобто з головного офісу установи.

У Національному банку зазначають, що усі гривневі кошти українці з тимчасово окупованих територій зможуть витратити після їхнього звільнення. Крім цього, у регуляторі вже підготували спеціальний порядок дій для банків, які опинилися в окупації.