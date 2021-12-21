Цьогоріч зібрано рекордний за історію України врожай
Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай і перевищила попередній прогноз у 100 млн тонн.
Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.
"Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!", – написав Лещенко.
За словами міністра, зернових та зернобобових цьогоріч зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур – 22,6 млн тонн.
Таким чином показник перевищив попередні прогнози відомства у 100 млн тонн.
Нагадуємо:
У травні Мінагрополітики оцінювало цьогорічний врожай у 100 млн тонн..
В Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за незалежної України.
Лише завдяки рекордному врожаю зернових ВВП України зросте на 0,8 в.п.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua