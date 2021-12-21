Цьогоріч зібрано рекордний за історію України врожай

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Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай і перевищила попередній прогноз у 100 млн тонн.

Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.

"Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!", – написав Лещенко.

За словами міністра, зернових та зернобобових цьогоріч зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур – 22,6 млн тонн.

Таким чином показник перевищив попередні прогнози відомства у 100 млн тонн.

Нагадуємо:

У травні Мінагрополітики оцінювало цьогорічний врожай у 100 млн тонн..

В Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за незалежної України.

Лише завдяки рекордному врожаю зернових ВВП України зросте на 0,8 в.п.

Економічна правда