Кредити бізнесу під 5-9%: Кабмін схвалив старт програми з 1 лютого

Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.

Про це на брифінгу заявив прем'єр Олексій Гончарук.

"Проект з дешевого кредитування умовно називається "5-7-9%". З 1 лютого він буде запущений, тобто в перший робочий день лютого банки вже будуть над цим працювати. Підготовка до запуску йде в плановому режимі, все добре", - запевнив голова уряду.

"З 1 лютого програма стартує - це означає, що люди, які хочуть започаткувати власну справу або відкрити свій бізнес (поки що ми говоримо про суми кредитів до 1,5 млн грн), зможуть отримати кредит під абсолютно низький відсоток - 5, 7 або 9% в гривні. Це дуже хороші умови, щоб стартувати. Ми розраховуємо на те, що багато підприємливих українців скористаються цією можливістю", - додав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету-2020, які передбачають виділення 2 мільярдів гривень для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу.

Підтримка бізнесу буде надаватися за двома напрямками:

перший – здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;

9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;

другий – надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.

Економічна правда