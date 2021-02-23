Зеленський схвалив зниження ПДВ для аграріїв до 14%

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає зниження ставки податку на додану вартість з 20% до 14% за операціями з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської продукції.

Про повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема, мова йде про велику рогату худобу, свиней, молоко цілісне, пшеницю і жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, ріпак, соняшник та інші олійні культури.

"Закон спрямований на забезпечення підтримки сільськогосподарського товаровиробництва в Україні, залучення інвестицій в галузь і підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реалізація норм закону знизить мотивацію платників податків до оптимізації податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з відповідною продукцією, зменшить втрати бюджету і сприятиме детінізації в сфері аграрного виробництва.

Нагадуємо:

Верховна Рада 17 грудня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14%.

Експерти вважають, що ухвалений Радою законопроєкт суперечить принципам співпраці з МВФ та не відповідає положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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Економічна правда