Уряд змінив умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки бізнесу
Вівторок, 29 грудня 2020, 15:35
Кабмін на засіданні 28 грудня прийняв постанову щодо змін до держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%", спрямованих на підтримку кредитування мікро, малого та середнього бізнесу в умовах карантину.
Про це йдеться на сайті Мінфіну.
Так, розширили категорії бізнесу, яким може надаватися кредит за програмою, а також лібералізували умови позики.
Відтепер до програми внесені наступні зміни:
- програма поширюється на суб’єктів середнього підприємництва річний дохід до 20 млн євро;
- строк кредиту на фінансування оборотного капіталу збільшився до 3 років; відстрочка платежу щодо повернення кредиту може становити до 12-ти місяців; зменшується перший внесок в реалізації інвестиційного проекту (10% для діючого бізнесу та 15% для стартапів);
- пом’якшуються умови для рефінансування кредитів у частині забезпечення збереження фонду оплати праці – зменшення до 50%, чисельності персоналу – до 50% (станом на 1 березня 2020 року);
- для кредитів на фінансування оборотного капіталу встановлюється компенсація процентів до 0% річних на період карантину та обмежувальних заходів, а після їх скасування продовжується їх компенсація на рівні 3% річних, та для кредитів рефінансування встановлюється компенсація процентів до 3% річних після 31.03.2021.
- врегульовується питання можливості поєднання державної підтримки за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з державною підтримкою, яка може надаватися місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих ресурсів.
Нагадаємо:
За останній тиждень у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 294 кредити на суму 679,6 млн грн, загалом з початку дії програми - 7 158 позик на загальну суму в 16,5 млрд грн.
Економічна правда
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