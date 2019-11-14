МВС попросило 11 мільярдів гривень на нові вертольоти до 2022 року

Міністерство внутрішніх справ підготувало бюджетний запит на 2020-2022 роки за програмою "Забезпечення сил цивільного захисту", в якому запропонувало закупити нові вертольоти на 1,2 млрд гривень для ДСНС, ще 10,1 мільярда хочуть витратити на французькі вертольоти Airbus для поліції.

Про це повідомляє проект "Марлін".

Загалом за три наступні роки для рятувальників хочуть 6 гелікоптерів по 200 млн гривень кожен.

"Також 75% авіаційної техніки, що знаходиться на оснащенні ДСНС України, експлуатується більше 25 років, виробила свій ресурс і потребує заміни", - так обгрунтовують фахівці МВС потребу в нових вертольотах.

Паралельно МВС підготувало бюджетний запит на 2020-2022 роки за програмою "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту", у якому просить виділити 10,1 млрд гривень для виконання зобов’язань за контрактом між Airbus Helicopters SAS та державним підприємством МВС "Хорів-Авіа".

За планами МВС, до 2022 року в Україні має бути 55 французьких гелікоптерів. Авіатехніку будуть використовувати для боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку, охорони урядових будівель та протидії надзвичайним ситуаціям.

Економічна правда