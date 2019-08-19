Китайці виплатять Україні 3 мільярди за право купити акції "Мотор Січі" — ЗМІ

Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді.

"Надходження цих коштів до спеціального фонду вже передбачено пунктом 9 статті 11 закону про держбюджет України на 2019 рік - 2,8 млрд грн за курсом на момент прийняття держбюджету", - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що ця умова - одне з ключових в узгоджених в уряді домовленостях між китайськими інвесторами і "Укроборонпромом" разом з передачею українській держкорпорації блокуючого пакета в розмірі понад 25% акцій з метою спільного управління "Мотор Січчю".

Джерело нагадало, що зазначений проект з питань розвитку авіадвигунового виробництва в Україні і будівництва великовузлового виробництва в китайському м. Чунцин було розпочато в 2015 році на базі договорів про співпрацю між "Мотор Січ", Skyrizon і Xinwei Group.

В його рамках українське підприємство в 2016 році вже отримало пільгове кредитне фінансування в розмірі 100 млн доларів, а в Чунцині до теперішнього часу розпочато будівництво складального виробництва.

Базовим документом за проектом є договір про співпрацю від 27 квітня 2018 року між Україною в особі "Укроборонпрому" і групами компаній Skyrizon і Xinwei, який пройшов незалежну експертизу за британським правом однієї з найбільших світових юридичних компаній, зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, 7 червня цього року в АМКУ було подано спільну заяву від імені держави Україна в особі "Укроборонпрому" і китайських компаній Skyrizon та Xinwei про концентрацію відповідно понад 25% і 50% акцій "Мотор Січі" з метою спільного управління і контролю над підприємством.

Потім 19 червня підписано основний пакет договорів, який вступить в силу автоматично на основі позитивного рішення антимонопольного відомства, якому він також переданий для вивчення, додало джерело.

АМКУ на початку липня повідомив про відкриття справи за даною концентрацією для її поглибленого дослідження і прийом зауважень та пропозицій до 22 липня, проте остаточне рішення відомства поки відсутнє.

Нагадуємо:

"Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

Постачає продукцію більш ніж в 100 країн світу.

За підсумками 2018 року підприємство знизило чистий прибуток в 2,1 рази - до 1,857 млрд грн.

"Мотор-Січ" контролюється народним депутатом В’ячеславом Богуслаєвим.